Anthropic ведёт переговоры с Samsung о создании собственного ИИ-чипа

Осведомлённые источники сообщили о переговорах между американским разработчиком больших языковых моделей искусственного интеллекта Anthropic и южнокорейским полупроводниковым гигантом Samsung Electronics о партнёрстве с целью выпуска фирменного ускорителя искусственного интеллекта Anthropic.

По словам инсайдеров, планы Anthropic находятся на ранней стадии — компания пытается определиться с архитектурой, специализацией и мощностью потенциального ускорителя. Компания отказалась комментировать слухи о переговорах с Samsung, заявив, что чип Trainium от Amazon, тензорные процессоры Google и графические процессоры Nvidia остаются центральными элементами вычислительной стратегии Anthropic. Samsung также отказалась от комментариев.

Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, стремятся диверсифицировать поставки чипов, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои услуги. В прошлом месяце компания OpenAI совместно с Broadcom представила свой первый специализированный ускоритель искусственного интеллекта, ориентированный на запуск уже готовых моделей. По замыслу компании, выпуск собственного чипа повысит эффективность работы оборудования, необходимого для работы её моделей.