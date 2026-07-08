Obsidian отменила Avowed 2 ради новой Fallout под руководством режиссёра Fallout: New Vegas

Масштабная реструктуризация Xbox обернулась для Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Avowed, Grounded) увольнением четверти сотрудников, а для фанатов американской студии — реализацией давней мечты.

Как сообщают осведомлённые о ситуации информаторы репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), наряду с увольнениями Obsidian отменила ряд неанонсированных проектов, включая продолжение Avowed.

Разработка продвигалась хорошо — Avowed 2 планировали закончить быстрее первой части благодаря использованию её наработок, — однако сиквел оказался несовместим с новой стратегией гендиректора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma).

Предполагается, что вместо Avowed 2 студия возьмётся за новый выпуск во франшизе постапокалиптических ролевых игр Fallout. Новая Fallout от Obsidian будет создаваться в сотрудничестве с Bethesda Game Studios (основной разработчик игр серии).

Проект якобы возглавляет дизайн-директор Obsidian и глава разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer), до этого руководивший производством неанонсированной ролевой игры, схожей по структуре и тематике с Fallout.

Новая стратегия Obsidian до сих пор находится на этапе проработки, так что ещё может измениться. Часть сотрудников, например, продолжит заниматься Avowed 2 в надежде на воскрешение игры и в ожидании готовности других проектов.

Помимо прочего, Obsidian продолжит выпускать дополнительный контент для прошлогодней The Outer Worlds 2 и развивать кооперативный симулятор выживания Grounded 2, находящийся в раннем доступе.