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Obsidian отменила Avowed 2 ради новой Fallout под руководством режиссёра Fallout: New Vegas

Масштабная реструктуризация Xbox обернулась для Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Avowed, Grounded) увольнением четверти сотрудников, а для фанатов американской студии — реализацией давней мечты.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Как сообщают осведомлённые о ситуации информаторы репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), наряду с увольнениями Obsidian отменила ряд неанонсированных проектов, включая продолжение Avowed.

Разработка продвигалась хорошо — Avowed 2 планировали закончить быстрее первой части благодаря использованию её наработок, — однако сиквел оказался несовместим с новой стратегией гендиректора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma).

Avowed 2 должны были анонсировать в течение года

Avowed 2 должны были анонсировать в течение года

Предполагается, что вместо Avowed 2 студия возьмётся за новый выпуск во франшизе постапокалиптических ролевых игр Fallout. Новая Fallout от Obsidian будет создаваться в сотрудничестве с Bethesda Game Studios (основной разработчик игр серии).

Проект якобы возглавляет дизайн-директор Obsidian и глава разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer), до этого руководивший производством неанонсированной ролевой игры, схожей по структуре и тематике с Fallout.

Fallout: New Vegas — единственная игра серии за последние 20 лет, разработанная не Bethesda Game Studios

Fallout: New Vegas — единственная игра серии за последние 20 лет, разработанная не Bethesda Game Studios

Новая стратегия Obsidian до сих пор находится на этапе проработки, так что ещё может измениться. Часть сотрудников, например, продолжит заниматься Avowed 2 в надежде на воскрешение игры и в ожидании готовности других проектов.

Помимо прочего, Obsidian продолжит выпускать дополнительный контент для прошлогодней The Outer Worlds 2 и развивать кооперативный симулятор выживания Grounded 2, находящийся в раннем доступе.

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Теги: fallout, obsidian entertainment, bethesda game studios, ролевая игра
fallout, obsidian entertainment, bethesda game studios, ролевая игра
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