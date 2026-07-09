На один из офисов Meta✴ напала белка — сотрудник получил ранение

Компания Meta✴ сейчас переживает непростой период, и сотрудники компании поддерживают друг друга как могут. Видимо, из-за этого на текущей неделе в одном из офисов гиганта соцсетей вырвалась на свободу не в меру активная белка, сообщил Wired.

Инцидент произошёл в офисе Meta✴ в Бангкоке (Таиланд), где располагаются несколько региональных отделов технологического гиганта. Животное бегало по помещению и мешало работе сотрудников не меньше 20 минут, говорится во внутренней записке компании. Белка успела даже слегка ранить уборщика, прежде чем её поймали.

Инцидент с приключениями грызуна в офисе дал сотрудникам редкую теперь возможность проявить легкомыслие. Meta✴ действительно переживает непростые времена: проводятся сокращения, массовые переводы, руководство даже хотело установить за сотрудниками тотальную слежку под предлогом обучения ИИ на их действиях, но в последний момент отказалось от сомнительной инициативы.

Руководство Meta✴ признало, что в компании наступил общий упадок морального духа, и людей пытаются как-то поддержать: сотрудникам организуют совместные мероприятия с разрешённым алкоголем и обещают улучшить им офисное питание — в последние годы поступали жалобы, что пропал доступ к полезным офисным закускам: орехи заменили вредными чипсами.

Зверька доставили в офис как посылку — её принял сотрудник клининговой компании, и животное быстро вырвалось. Как это получилось, и где белка находится сейчас, в документе не говорится. Пострадавшему сотруднику, который получил царапину на пальце, оказали первую помощь и отправили его в больницу на обследование. Уборщик, которого объявили «ответственным за доставку животного в помещение», признал неправомерный характер своих действий и обязался соблюдать служебный регламент, чтобы гарантировать, что «подобный инцидент не повторится».