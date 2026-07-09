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Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake

Бывший технический специалист OpenAI Томас Димсон (Thomas Dimson) представил личный проект, в рамках которого перенёс разработанный id Software легендарный шутер от первого лица Quake на популярную игровую платформу Roblox.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Используя мощную ИИ-модель Claude Fable 5 от американской Anthropic, Димсон за четыре бессонные ночи и $3000 (затраты на токены) портировал исходный код Quake на язык Luau для запуска в Roblox.

Димсон перенёс на Luau оба оригинальных движка Quake (NetQuake, QuakeWorld), благодаря чему порт включает кампанию, кооператив и соревновательный мультиплеер. Также реализована поддержка модов.

Источник изображения: X (turtlesoupy)

Источник изображения: X (turtlesoupy)

Для отрисовки геометрии Димсон заменил программный растеризатор Quake на Roblox EditableMesh, а сетевое взаимодействие на базе UDP/WinSock — на RemoteEvents (система многопользовательских событий Roblox).

В версии для Roblox вместо классических персонажей отображаются аватары Roblox (можно отключить), реализовано исходное меню Roblox с сенсорным управлением, режим для детей с умеренной жестокостью и таблицы лидеров.

Источник изображения: X (turtlesoupy)

Источник изображения: X (turtlesoupy)

Опробовать порт Quake для Roblox можно непосредственно на самой площадке — игра называется Frag Party. Кроме того, Димсон опубликовал исходный код проекта (распространяется по лицензии GPLv2) в репозитории на GitHub.

Оригинальная Quake вышла летом 1996 года и недавно отпраздновала 30-летний юбилей. Будущее у франшизы не слишком светлое — в результате масштабной реструктуризации Xbox из id Software уволили 73 % сотрудников.

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Теги: roblox, quake, id software, bethesda softworks, шутер
roblox, quake, id software, bethesda softworks, шутер
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Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
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