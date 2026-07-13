Santa Monica Studio косвенно подтвердила, когда выйдет God of War Laufey

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской Santa Monica Studio косвенно подтвердили сроки выхода анонсированного недавно приключенческого боевика God of War Laufey.

Напомним, на анонсе God of War Laufey осталась без официальных сроков выхода. По данным инсайдеров, игру не придётся ждать годами — релиз якобы запланирован на первую половину 2027-го.

На фоне анонса планов по участию Santa Monica Studio в предстоящем фестивале San Diego Comic-Con 2026 официальный микроблог студии подтвердил, что God of War Laufey будет доступна на дисках.

Заявление примечательно по двум причинам. Во-первых, самим фактом доступности God of War Laufey в физическом формате вопреки тому, что с января 2028 года Sony прекратит производство дисков для новых игр PlayStation.

Во-вторых, публикация Santa Monica Studio косвенно подтверждает, что God of War Laufey выйдет до конца 2027 года. В противном случае игра бы осталась без полноценной дисковой версии.

События God of War Laufey развернутся в загробном мире богов Everywhen, где после смерти оказывается Фэй (Faye) — жена агрессивного спартанца Кратоса и мать Атрея из скандинавской саги God of War.

God of War Laufey создаётся для PS5. Обещают параллельную God of War (2018) и Ragnarok историю, сочетающую элементы старой и новой боевую систему, а также могучую магию гигантов. Игра была в планах студии как минимум с 2018 года.