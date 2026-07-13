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Для Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышел мод, который делает игру менее жёлтой

Благодаря вышедшему на прошлой неделе ремейку пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag приключения Эдварда Кенуэя заиграли новыми красками. Доминирующей среди них оказалась жёлтая, но это можно исправить.

Источник изображения: Steam (EXECUTE)

Источник изображения: Steam (EXECUTE)

Как подметил портал PC Gamer, одной из первых модификаций для Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется переосмысление) стала ACBlackFlag Natural Colors от энтузиаста Blu.

В соответствии с названием ACBlackFlag Natural Colors делает цвета в Assassin’s Creed Black Flag Resynced более естественными, а также избавляет игру от «мерзкого жёлтого фильтра» (см. сравнительные скриншоты ниже).

Бесплатно скачать ACBlackFlag Natural Colors можно со страницы Nexus Mods. Для работы модификации понадобится новейшая версия Reshade (достаточно шейдеров prod80) — инструмента для изменения эффектов постобработки в играх.

Скриншоты (источник изображений: Blu на Nexus Mods)
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Ремейк создавался с нуля на новейшей версии движка Anvil, и, помимо переработанной графики, предлагает рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, более динамичные бои, улучшенный стелс и паркур, а также новые сюжетные сцены.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоялся 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Выход сопровождался выпуском DLC на сумму выше самой игры, и многим это не понравилось. Ubisoft пришлось объясняться.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced была тепло принята критиками (почти так же тепло, как оригинальная игра в 2013 году) и продалась в количестве 2 млн копий на следующий день после премьеры.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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