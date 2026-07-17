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На волне успеха: спустя неделю после релиза продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced взяли новую высоту

С релиза пиратского боевика в открытом мире Assassin’s Creed Black Flag Resynced от разработчиков из Ubisoft Quebec прошло уже больше недели, и Ubisoft рада похвастаться новым достижением проекта.

Источник изображений: X (Ayghan)

Источник изображения: X (Ayghan)

Напомним, Assassin’s Creed Black Flag Resynced порадовала руководство Ubisoft уже на этапе предзаказов, но и не разочаровала на старте продаж — 2 млн копий на следующий день после релиза.

Как стало известно, спустя восемь дней с выхода суммарные продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced на всех целевых платформах превысили 3 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

«Более 3 миллионов копий разнеслось по морям… Особая благодарность всем, кто играет и делится историями о своих приключениях в Карибском море. Похоже, позже нам придётся продолжить приключения в «Новой игре +», — намекнула Ubisoft.

Ранее глава разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ричард Найт (Richard Knight) в интервью блогеру JorRaptor сообщил, что команда трудится над добавлением в проект горячо ожидаемого режима «Новая игра +».

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Игра создавалась с нуля на новейшей версии движка Anvil и включает рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды и перевод на русский.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоялся 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк заслужил высокие оценки от критиков и «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен, продажи игр
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