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Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом

Электронный коммерческий сервис Alibaba Group Holding оштрафован Евросоюзом на €550 млн, что стало крупнейшим штрафом в рамках правил ЕС по модерации контента. По словам Еврокомиссии, торговая площадка не смогла должным образом оценить небезопасные или контрафактные товары, продаваемые на платформе, и не предприняла шагов для обеспечения соблюдения политики штрафов в отношении продавцов, которые неоднократно её нарушали.

Еврокомиссия с 2024 года занимается расследованием деятельности китайской компании по ряду нарушений в соответствии с «Законом о цифровых услугах» (DSA). Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическим вопросам Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что на платформе AliExpress продавались товары, не соответствующие экологическим стандартам и требованиям безопасности ЕС. По её словам, «это очень опасно для потребителей, а также несправедливо по отношению к компаниям, которые соблюдают все наши правила».

Решение Еврокомиссии основано на отчётах об оценке рисков за 2023 и 2024 годы. Регуляторы учли новизну DSA как смягчающий фактор при расчёте штрафа. AliExpress должна представить план по устранению недостатков в оценке и снижении системных рисков до 20 октября. После этого у регуляторов будет два месяца на принятие окончательного решения и установление сроков реализации плана.

«Мы не согласны с сегодняшним решением и несоразмерным штрафом, который неадекватно отражает нашу установленную систему и значительные, активные улучшения, которые мы внесли», — говорится в заявлении представителя AliExpress. В настоящее время юристы компании изучают решение Еврокомиссии.

Европейский «Закон о цифровых услугах» требует от компаний с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС проводить анализ и снижать риски, возникающие на их онлайн-платформах. Нарушения могут привести к штрафам в размере до 6 % от годового объёма продаж компании в глобальном масштабе. В прошлом финансовом году выручка Alibaba составила около $144 млрд.

Европейские регуляторы всё активнее применяют DSA после его полного вступления в силу в 2024 году, проводя расследования и налагая штрафы на социальные сети и торговые онлайн-площадки. Первые два штрафа, наложенные в соответствии с законом, составили €120 млн в декабре на компанию X Илона Маска (Elon Musk) и €200 млн в мае на китайского гиганта электронной коммерции Temu.

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Теги: alibaba, aliexpress, еврокомиссия, штраф, dsa
alibaba, aliexpress, еврокомиссия, штраф, dsa
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