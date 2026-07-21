Сегодня 21 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайские власти задумались об усилении ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские власти задумались об усилении экспортного контроля в сфере ИИ-моделей и чипов

В противостоянии КНР и США одни и те же идеи посещают умы правителей практически синхронно. Стоило представителям американской ИИ-отрасли высказаться о введении ограничений на доступ к китайским разработкам, как на страницах Financial Times появилась публикация о намерениях властей КНР усилить контроль за экспортом ИИ-моделей и передовых чипов.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Агентство Reuters уже сообщало в этом месяце, что китайские чиновники проводят совещания с представителями местной технологической отрасли, изучая вопрос введения ограничений на поставку передовых чипов китайского происхождения и ИИ-моделей по определённым экспортным направлениям. Помимо прочего, как отмечается в новой публикации, власти КНР пытаются предусмотреть механизмы защиты от поглощения китайских стартапов зарубежными инвесторами. Примером противодействиям таким сделкам может служить история со стартапом Manus, который не смог остаться в собственности американской Meta Platforms именно из-за позиции властей Китая.

Китайские чиновники, как поясняется, также провели профилактические беседы с крупными технологическими компаниями типа Alibaba, ByteDance и Zhipu на тему ограничения трансграничной передачи информации, используемой для обучения ИИ-моделей. У моделей с открытыми весами, по мнению китайских чиновников, должны быть предусмотрены ограничения на их скачивание иностранцами.

В полупроводниковой сфере китайские власти хотят запретить зарубежным компаниям свободно выпускать чипы, использующие разработанные китайскими конкурентами технологии. В итоге данных обсуждений может быть обновлён каталог китайских технологий, запрещённых к экспорту, который в прошлый раз расширялся в 2025 году. Подобные изменения будут внедряться только после обсуждения с заинтересованными представителями отрасли. Планируется также запретить сделки с участием зарубежных инвесторов, позволяющие им получить контроль над стратегически важными китайскими технологиями типа агентского ИИ. По словам Financial Times, некоторые участники дискуссий этих предложений выразили обеспокоенность тем, что новые ограничения будут способствовать сдерживанию развития самой китайской ИИ-отрасли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В США задумались о запрете китайских открытых ИИ-моделей, включая нашумевшую Kimi K3
OpenAI и Google дают китайским компаниям доступ к передовым ИИ-моделям — в США требуют это запретить
Китай собирается строить ИИ-занавес: власти рассматривают запрет зарубежного доступа к местным ИИ-моделям
Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ
Microsoft по примеру конкурентов начала устанавливать серверные системы AMD Helios в своей облачной инфраструктуре Azure
Бывшего менеджера TSMC обвинили в краже секретов производства микросхем для Китая
Теги: китай, китайские производители, китайское правительство, ии, экспортные ограничения
китай, китайские производители, китайское правительство, ии, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей
Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом
Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ
В США задумались о запрете китайских открытых ИИ-моделей, включая нашумевшую Kimi K3
Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин»
Слухи: многострадальный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic скоро выйдет из тени 38 мин.
Activision подтвердила, когда пройдёт открытая «бета» Call of Duty: Modern Warfare 4 — подробности тестирования 59 мин.
ИИ-трафик на сайты СМИ и электронной коммерции удвоился 2 ч.
Apple за полгода опубликовала в App Store почти столько же приложений, сколько за весь 2025 год — во всем «винят» вайб-кодинг 6 ч.
В популярном архиваторе 7-Zip нашли опасную лазейку для вирусов — обновиться придётся вручную 10 ч.
Календарь релизов — 20–26 июля: ZeroSpace, Avatar Legends: The Fighting Game и Scarlet Deer Inn 11 ч.
YouTube оставит ИИ-контент без монетизации — названы три категории видео, которые больше не будут приносить доход 11 ч.
Тодд Говард признался, что ворует идеи с Reddit 12 ч.
Приложение камеры Adobe Project Indigo получило набор генеративных фильтров и научилось удалять лишние объекты 14 ч.
The Life and Suffering of Prince Jerian от экс-разработчиков «Жизни и страданий господина Бранте» стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами 15 ч.
Эпидемия отмены запусков перекинулась на ракеты Falcon 9 — SpaceX о причинах молчит 44 мин.
Китайские власти задумались об усилении экспортного контроля в сфере ИИ-моделей и чипов 55 мин.
Microsoft по примеру конкурентов начала устанавливать серверные системы AMD Helios в своей облачной инфраструктуре Azure 3 ч.
Intel начала новый этап сокращений сотрудников в серверном подразделении 6 ч.
Бывшего менеджера TSMC обвинили в краже секретов производства микросхем для Китая 10 ч.
Новая статья: CFET: быстрее, меньше, надёжней 10 ч.
Z.AI построила крупнейший дата-центр для ИИ исключительно на китайских чипах 12 ч.
Microsoft внедрит новейшую платформу AMD Helios AI в облако Azure 12 ч.
Google разрабатывает чип Frozen v2, на котором модели Gemini смогут работать эффективнее 15 ч.
Nebius заложила свои GPU. чтобы купить ещё GPU 15 ч.