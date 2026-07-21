Китайские власти задумались об усилении экспортного контроля в сфере ИИ-моделей и чипов

В противостоянии КНР и США одни и те же идеи посещают умы правителей практически синхронно. Стоило представителям американской ИИ-отрасли высказаться о введении ограничений на доступ к китайским разработкам, как на страницах Financial Times появилась публикация о намерениях властей КНР усилить контроль за экспортом ИИ-моделей и передовых чипов.

Агентство Reuters уже сообщало в этом месяце, что китайские чиновники проводят совещания с представителями местной технологической отрасли, изучая вопрос введения ограничений на поставку передовых чипов китайского происхождения и ИИ-моделей по определённым экспортным направлениям. Помимо прочего, как отмечается в новой публикации, власти КНР пытаются предусмотреть механизмы защиты от поглощения китайских стартапов зарубежными инвесторами. Примером противодействиям таким сделкам может служить история со стартапом Manus, который не смог остаться в собственности американской Meta✴ Platforms именно из-за позиции властей Китая.

Китайские чиновники, как поясняется, также провели профилактические беседы с крупными технологическими компаниями типа Alibaba, ByteDance и Zhipu на тему ограничения трансграничной передачи информации, используемой для обучения ИИ-моделей. У моделей с открытыми весами, по мнению китайских чиновников, должны быть предусмотрены ограничения на их скачивание иностранцами.

В полупроводниковой сфере китайские власти хотят запретить зарубежным компаниям свободно выпускать чипы, использующие разработанные китайскими конкурентами технологии. В итоге данных обсуждений может быть обновлён каталог китайских технологий, запрещённых к экспорту, который в прошлый раз расширялся в 2025 году. Подобные изменения будут внедряться только после обсуждения с заинтересованными представителями отрасли. Планируется также запретить сделки с участием зарубежных инвесторов, позволяющие им получить контроль над стратегически важными китайскими технологиями типа агентского ИИ. По словам Financial Times, некоторые участники дискуссий этих предложений выразили обеспокоенность тем, что новые ограничения будут способствовать сдерживанию развития самой китайской ИИ-отрасли.