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Слухи: Xbox отменила мультиплеерный шутер от разработчиков Wolfenstein

Масштабная июльская волна сокращений в Xbox обошлась без отмен уже анонсированных игр, однако сохранность неанонсированных проектов американский платформодержатель не гарантировал.

Источник изображения: Steam (Dol)

Источник изображения: Steam (Dol)

Энтузиаст Timur222 обратил внимание, что уже бывший продюсер Bethesda Softworks Алекс Джонс (Alex Jones) указал в своём резюме на сайте LinkedIn некий неанонсированный PvP-шутер.

Упомянутый проект находился в разработке как минимум до мая 2025 года (когда Джонс был повышен с помощника продюсера до продюсера), после чего по той или иной причине оказался отменён.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Ранее сообщалось, что входящая в состав ZeniMax Media (материнская компания Bethesda Softworks) шведская студия MachineGames (Wolfenstein, Indiana Jones and the Great Circle) разрабатывает мультиплеерный шутер.

Проект проходил под кодовым названием Project Platinum и, по словам основателя Giant Bomb Джеффа Герстмана (Jeff Gerstmann), напоминал то ли Rainbow Six Siege, то ли Counter-Strike (тоже PvP).

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Таким образом, упомянутый Джонсом в резюме отменённый PvP-шутер наверняка является Project Platinum от MachineGames. По данным журналиста Windows Central Джеза Кордена (Jez Corden), ещё в январе 2026 года проект был жив.

После реструктуризации Xbox среди приоритетов Bethesda — развитие основных франшиз, включая Wolfenstein. По слухам, MachineGames уже взялась за разработку горячо ожидаемого триквела.

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Теги: machinegames, bethesda softworks, шутер, xbox
machinegames, bethesda softworks, шутер, xbox
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