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GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic

На состоявшемся накануне рабочем совещании OpenAI финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) и председатель совета директоров Брет Тейлор (Bret Taylor) высоко оценили рост выручки компании и обсудили конкуренцию с Anthropic. Июльская выручка OpenAI в пересчёте на год превысила аналогичный показатель за весь II квартал, заявила госпожа Фрайар.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Рост обусловил выпуск моделей серии GPT-5.6, нового корпоративного агента искусственного интеллекта ChatGPT Work и помощник программиста Codex. OpenAI приходится подтверждать свою оценку в $852 млрд; компания готовится к выходу на биржу. Её конкурентная среда постоянно меняется — крупнейшими соперниками выступают Anthropic и Google; активно развиваются китайские модели с открытыми весами, работа с которым обходится значительно дешевле. Одна из них, Moonshot AI Kimi K3, лишь незначительно уступает ведущим американским системам.

OpenAI стремится привлечь новых пользователей, в первую очередь предприятия и разработчиков, чтобы получить доход, необходимый для поддержки планов по инвестициям в инфраструктуру, которые финансируются за счёт внешнего капитала. К 2030 году компания намеревается потратить на эти цели $600 млрд. Сейчас она ведёт переговоры с Nvidia на предмет финансовой поддержки в размере до $250 млрд — они пойдут на аренду крупного центра обработки данных в американском Огайо. Огромные показатели и стремительный рост Anthropic, которая ранее превзошла OpenAI по оценочной стоимости, вызвали вопросы об устойчивости бизнеса компании. В мае Anthropic сообщила, что при теперешних темпах её годовой доход превысит $47 млрд по сравнению с $10 млрд, которые она заработала в 2025 году. У OpenAI данный плановый показатель недавно превысил $25 млрд.

Anthropic успешно начала год, признал господин Тейлор, OpenAI пришлось навёрстывать упущенное в сегменте написания кода, и рост показателей Codex его вдохновляет. «Видно, как люди, которые глубоко погрузились в Claude Code, в итоге получили очень высокие цены и начали искать альтернативу», — заявил он. В июне обе компании подали регулятору заявки о выходе на биржу; никаких дальнейших подробностей об этих планах они не предоставили.

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Теги: openai, выручка, ии
openai, выручка, ии
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