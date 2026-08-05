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Акции SpaceX вошли в крутое пике — инвесторов напугали беспрецедентные расходы на ИИ

В ходе своей первой в истории публичной деятельности отчётной конференции SpaceX заявила о более быстрой, чем ожидалось, отдаче от инвестиций в ИИ. Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, как долго прибыльный бизнес Starlink сможет продолжать финансировать дорогостоящие инвестиции в ЦОД и чипы Nvidia. Менее чем за два месяца с момента успешного IPO акции компании упали примерно на 11 % до $114, что значительно ниже изначальной цены в $135.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Компания потратила около $18,4 млрд на капитальные вложения в течение квартала, что составляет примерно пятую часть от $85,7 млрд, привлечённых в ходе IPO в июне, и оставалась с крайне отрицательным свободным денежным потоком, продолжая активно инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта.

До публикации отчётности инвесторы в основном рассматривали растущие денежные потоки Starlink как основной источник финансирования амбиций компании в области ИИ. Теперь руководство утверждает, что сама инфраструктура ИИ начинает приносить достаточно дохода для финансирования дальнейшего расширения.

Компания SpaceX сообщила о более чем утроенном росте выручки от ИИ по сравнению с предыдущим годом и раскрыла несколько новых соглашений по облачным вычислениям, несмотря на то, что квартальные капитальные затраты на ИИ выросли до $15,8 млрд. Бизнес SpaceX в сфере ИИ принёс $2,6 млрд выручки во втором квартале, что более чем в три раза больше, чем годом ранее, но он по-прежнему остаётся убыточным.

Финансовый директор компании Брет Джонсен (Bret Johnsen) заявил, что экономические показатели этих инвестиций быстро улучшаются, но дал понять, что расходы на ИИ останутся высокими и компания не собирается их сокращать. SpaceX продолжает расширять вычислительные мощности для ИИ, производство Starship и спутники Starlink следующего поколения.

«Текущие экономические показатели привели к окупаемости наших новых капитальных вложений в вычислительные мощности менее чем за год», — заявил Джонсен. По его словам, в текущем квартале SpaceX подписала контрактов на облачные вычисления ещё на $6,7 млрд и находится на пути к достижению годового дохода в $100 млрд. Это утверждение контрастирует с традиционными инвестициями в ЦОД, для окупаемости первоначальных затрат на которые обычно требуются годы.

Руководители SpaceX заявили, что спрос на вычисления для ИИ продолжает превышать предложение, и что они ожидают завершить год с вычислительными мощностями более двух гигаватт. Если спрос останется достаточно высоким, чтобы обеспечить полную загрузку этой инфраструктуры, ИИ сможет все больше финансировать свой собственный рост, а не полагаться на денежные потоки от Starlink.

По мнению аналитиков, с учётом ожидаемого сохранения высоких капитальных затрат и снижения энтузиазма инвесторов, акции могут оставаться под давлением до истечения срока действия ограничений на их продажу. Это может привести к значительной волатильности, поскольку рынки переоценивают SpaceX и траекторию расходования денежных средств.

Источник изображения: finance.yahoo.com

Источник изображения: finance.yahoo.com

«Соотношение между капитальными затратами и выручкой неустойчиво, поэтому капитальные затраты должны снижаться, либо выручка должна значительно расти, и именно здесь вера в видение Маска, его инженерное лидерство и опыт реализации проектов отличает оптимистов от пессимистов», — остроумно заметил менеджер Polen Capital Дрю Каппс (Polen Capital).

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Теги: spacex, падение акций, инвестиции, искусственный интеллект
spacex, падение акций, инвестиции, искусственный интеллект
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