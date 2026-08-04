«Такая корова нужна самому»: SpaceX больше не хочет запускать спутники конкурентов

SpaceX всё чаще резервирует место на своих ракетах для запуска собственных спутников Starlink, отказывая конкурирующим космическим компаниям, которые практически полностью от неё зависят в доставке полезных нагрузок на орбиту. Доля Starlink в миссиях SpaceX растёт из года в год, увеличившись с 54 % от общего числа запусков ракеты Falcon 9 в 2020 году до примерно 79 % в 2026 году.

По инсайдерской информации, в последние месяцы по меньшей мере семи космическим компаниям сообщили, что Falcon 9 полностью забронирована для всех типов миссий до 2028 или 2029 года. Ситуация осложняется планами SpaceX по переходу на новую ракету Starship, которая спроектирована как полностью многоразовая и дешевле, чем Falcon 9. Первый орбитальный запуск Starship должен состоятся в конце 2026 года, в ходе него на орбиту будет выведена партия спутников Starlink следующего поколения.

Растущая доля запусков Starlink в портфеле SpaceX отражает экономическую реальность. Аналитики подсчитали, что одна миссия Starlink с использованием Starship может принести SpaceX на десятки миллионов долларов больше дохода, чем запуск полезной нагрузки коммерческого заказчика. Этот расчёт основан на ожидаемой отдаче от добавления большего количества спутников в группировку Starlink.

Спутниковая группировка Starlink насчитывает более 10 000 функционирующих аппаратов и генерирует до 60 % выручки компании SpaceX — она принесла в 2025 году $11,4 млрд дохода, в то время как SpaceX заработала лишь $4,1 млрд на космическом бизнесе. Даже по мере перехода на ракету Starship, обязательства компании перед NASA и расширение Starlink, вероятно, будут занимать большую часть её запусков.

SpaceX заявила, что будет использовать Starship для расширения Starlink и, в конечном итоге, для запуска до 1 миллиона спутников на солнечной энергии, спроектированных как орбитальные ЦОД для ИИ. У NASA также есть соглашение со SpaceX об использовании Starship в качестве лунного посадочного модуля уже с 2028 года. Контракт с NASA предусматривает десятки полётов для дозаправки в космосе и испытаний Starship.

Ранее SpaceX уже предупреждала, что «может отдавать приоритет собственным запускаемым нагрузкам перед дополнительными контрактами с правительством США или сторонними заказчиками». Falcon 9 был рабочей лошадкой для большей части космической отрасли США благодаря многоразовой первой ступени и высокой скорости запуска. Но его цена выросла с примерно $54 млн в 2013 году до примерно $74 млн. По мнению аналитиков, SpaceX может ещё больше повысить стоимость доступа в космос и вытеснить десятки более мелких игроков, создающих космические аппараты без собственной ракеты орбитального класса.

Другие компании, занимающиеся запуском, пока не могут сравниться со SpaceX в многоразовом использовании Falcon 9, которая достигла 35 повторных запусков с одной и той же ракетой-носителем. Ракета New Glenn от Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в мае, её запуски будут приостановлены как минимум до конца года. Ракета Vulcan компании United Launch Alliance, которая должна была стать основным поставщиком услуг по запуску сети Leo компании Amazon, приостановлена ​​с февраля из-за проблемы с ракетой-носителем.

Наибольшие шансы составить конкуренцию SpaceX имеет компания Rocket Lab, занимающая второе место после SpaceX по темпам запусков. Сейчас Rocket Lab разрабатывает полностью многоразовую ракету Neutron и находится в процессе приобретения компании спутниковой связи Iridium за $8 млрд. Компания также продаёт компоненты для спутников, причём выручка от этого бизнеса начала превышать выручку от запуска спутников.

«Наша бизнес-модель отличается от SpaceX — с самого начала мы ставили перед собой цель поставлять нашим клиентам коммерческие компоненты и системы, — сказал генеральный директор Rocket Lab Питер Бек. — Если никто не сможет ничего запустить, то и бизнес по продаже компонентов тоже закроется. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы все остальные смогли осуществить запуск».

Начиная с 2000 года более 500 компаний США вложили около $50 млрд в создание космических аппаратов и их эксплуатацию, что составляет значительную часть спроса на ракетные запуски в США.