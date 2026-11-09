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Китай вступился за Дженсена Хуанга и назвал шпионский скандал клеветой

Китай отверг обвинения в попытке использовать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в своих интересах, назвав утверждения о шпионаже безосновательными и охарактеризовав их как клеветническую кампанию против Пекина. Об этом сообщило издание Associated Press.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В воскресенье компания Nvidia объявила о проведении независимого расследования в связи с сообщениями о том, что Хуанг стал «целью операции иностранной разведки». Газета The New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, эта женщина собирала информацию для Пекина.

Сам Хуанг признал, что состоял в близких отношениях с одной из представительниц деловых кругов, и принёс извинения своей супруге и компании в открытом письме, опубликованном на сайте Nvidia. Имя женщины он не назвал. «Я поддерживаю расследование и буду всецело содействовать ему. Я люблю нашу страну и нашу компанию. Я полон решимости защищать Nvidia и поддерживать национальную безопасность Америки», — говорится в письме Хуанга.

В ходе регулярного брифинга в понедельник представитель китайской стороны опроверг заявления о том, что эта женщина использовалась в качестве шпиона. «Так называемые обвинения в китайском шпионаже безосновательны. Это не что иное, как клевета на Китай», — заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь (Guo Jiakun).

Ранее Пекин отверг публикацию The New York Times, в которой утверждалось, что у Хуанга сложились близкие отношения с гражданкой Китая по имени Элис Хуанг (Alice Huang). По информации издания, она была одним из руководителей сингапурской компании Megaspeed International, занимающейся центрами обработки данных. На сайте этой компании особо подчеркивается её партнерство с Nvidia. Также по данным издания, в отношении Элис Хуанг в прошлом году звучали обвинения в незаконных поставках передовых компьютерных чипов Nvidia в Китай.

Nvidia — одна из самых дорогих публичных компаний в мире, наряду с Apple и Microsoft. Продажи её ИИ-чипов в Китай неоднократно становились объектом внимания американских регулирующих органов, стремящихся ограничить доступ Пекина к подобным технологиям. «Ключевые вопросы заключаются в том, был ли он осведомлён о какой-либо шпионской деятельности и была ли скомпрометирована конфиденциальная или стратегически важная информация. Для ответа на эти вопросы нужны доказательства, а не домыслы», — заявил Джордж Чен (George Chen), партнёр и руководитель направления цифровых технологий в вашингтонской консалтинговой компании The Asia Group.

В последние годы Хуанг лоббировал в Вашингтоне смягчение ограничений на продажу чипов Nvidia в Китай, добившись в текущем году одобрения со стороны президента США Дональда Трампа на поставку чипов модели H200. Однако сам Пекин пока не спешит принимать большие поставки поставки этих чипов. В связи с этим большая партия H200 скопилась в Гонконге. При этом в августовском отчёте для регулирующих органов компания Nvidia сообщила, что объём поставок в Китай был незначительным, поскольку такие поставки требуют одобрения со стороны китайского правительства.

H200 не являются самыми передовыми моделями в ассортименте ИИ-ускорителей Nvidia, однако они всё равно относятся к категории высокотехнологичных продуктов. Ранее Хуанг также обращался к Трампу с просьбой разрешить продажу в Китай менее мощных чипов H20, разработанных с учётом экспортных ограничений США. Однако в Китае эти чипы отказались покупать.

В понедельник на предварительных торгах акции Nvidia упали примерно на 5 %, сообщило издание Associated Press.

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Теги: дженсен хуанг, nvidia, китай, скандал
дженсен хуанг, nvidia, китай, скандал
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