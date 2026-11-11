65 миллионов проданных копий, тысячи модов и народная любовь: легендарной The Elder Scrolls V: Skyrim исполнилось 15 лет

Нашумевшая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim от Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios уже стала настоящим культурным феноменом, но путь легенды к этому статусу начался ровно 15 лет назад.

Именно 11 ноября 2011 года в продажу для PC, PS3 и Xbox 360 поступила оригинальная версия The Elder Scrolls V: Skyrim — та самая, со всеми багами и отправляющими игрока в космос великанами.

За прошедшие с тех пор годы Skyrim была портирована на все современные платформы, продалась в количестве свыше 65 млн копий, получила три аддона и бесчисленное количество модов, а также заслужила культовый статус.

Bethesda на момент публикации годовщину Skyrim пока не прокомментировала, но важных новостей ждать не стоит. Накануне компания предупредила, что не планирует делать громких анонсов 11 ноября (в том числе по следующей игре серии).

«Надеемся, что ты хорошо проведёшь день рождения и с удовольствием отведаешь сладкий рулет от нас!» — пожелал Skyrim микроблог неофициальной базы данных Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP).

На фоне 15-летия Skyrim мысли невольно обращаются к будущему, в тумане (или песках) которого фанатов однажды будет ждать The Elder Scrolls VI: Sentinel — следующая номерная игра серии.

Сроков выхода у The Elder Scrolls VI: Sentinel нет, но Bethesda предупредила, что ожидание затянется. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), от релиза игру отделяют «всё ещё более двух лет».