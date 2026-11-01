Resident Evil Requiem вырвала «Игру года» у Phantom Blade Zero и Crimson Desert — итоги Golden Joystick Awards 2026

Сезон раздачи видеоигровых наград образца 2026 года открывает Golden Joystick Awards 2026. Результаты прошедшей вечером 11 ноября уже 44-й в своём роде церемонии — в данном материале.
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В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2026 в основном выбирали игроки. Лишь в двух номинациях («Выбор критиков» и «Выбор разработчиков») награды раздавало жюри.
Две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели супергеройской комедии Dispatch из AdHoc Studio, а также CD Projekt Red — за ремастер The Witcher 3: Wild Hunt и ещё не вышедшую The Witcher 4.
Лидеров по числу наград в этот раз двое — нашумевшие виртуальные прятки Meccha Chameleon и экшен-хоррор Resident Evil Requiem заработали по четыре трофея. Capcom вдобавок была признана лучшей студией.
Resident Evil Requiem досталась и главная премия по итогам церемонии — «Игра года». Топ-5 лучших релизов 2026 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2026 выглядит следующим образом:
- Resident Evil Requiem (17 %);
- Phantom Blade Zero (16 %);
- Crimson Desert (15 %);
- Control Resonant;
- The Blood of Dawnwalker.
Полный список победителей Golden Joystick Awards 2026 приведён ниже:
- Лучшее повествование: Dispatch;
- Лучшая многопользовательская игра: Meccha Chameleon;
- Лучший визуальный дизайн: Control Resonant;
- Лучший дизайн звука: Onimusha: Way of the Sword;
- Лучший саундтрек: Dispatch;
- Лучшая актёрская игра первого плана: Анджела Сант'Альбано (Angela Sant'Albano) за роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem;
- Лучшая актёрская игра второго плана: Грейс Саиф (Grace Saif) за роль Дианы в Pragmata;
- Лучший игровой трейлер: короткометражка Evil Has Always Had a Name («У зла всегда было имя») по мотивам Resident Evil Requiem;
- Всё ещё играют (ПК и консоли): Minecraft;
- Всё ещё играют (мобильные устройства): Balatro;
- Лучшая адаптация игры: фильм «Железное лёгкое» по мотивам хоррора Iron Lung;
- Лучшее игровое оборудование: Steam Controller;
- Лучшее дополнение: Revelations («Откровения») к Doom: The Dark Ages;
- Лучший ремейк/ремастер: The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered;
- Лучшая инди-игра: Valheim;
- Лучшая инди-игра (изданная самостоятельно): Meccha Chameleon;
- Лучшая игра по версии стримеров: Meccha Chameleon;
- Лучшая игра в раннем доступе: Subnautica 2;
- Лучшая игра на ПК: Crimson Desert;
- Лучшая игра на консолях: Resident Evil Requiem;
- Самая ожидаемая игра: The Witcher 4;
- Студия года: Capcom;
- Премия «выбор разработчиков»: Meccha Chameleon;
- Премия «выбор критиков»: Big Walk;
- Игра года: Resident Evil Requiem.
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