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Resident Evil Requiem вырвала «Игру года» у Phantom Blade Zero и Crimson Desert — итоги Golden Joystick Awards 2026

Сезон раздачи видеоигровых наград образца 2026 года открывает Golden Joystick Awards 2026. Результаты прошедшей вечером 11 ноября уже 44-й в своём роде церемонии — в данном материале.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2026 в основном выбирали игроки. Лишь в двух номинациях («Выбор критиков» и «Выбор разработчиков») награды раздавало жюри.

Две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели супергеройской комедии Dispatch из AdHoc Studio, а также CD Projekt Red — за ремастер The Witcher 3: Wild Hunt и ещё не вышедшую The Witcher 4.

Источник изображения: GamesRadar

Источник изображения: GamesRadar

Лидеров по числу наград в этот раз двое — нашумевшие виртуальные прятки Meccha Chameleon и экшен-хоррор Resident Evil Requiem заработали по четыре трофея. Capcom вдобавок была признана лучшей студией.

Resident Evil Requiem досталась и главная премия по итогам церемонии — «Игра года». Топ-5 лучших релизов 2026 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2026 выглядит следующим образом:

  1. Resident Evil Requiem (17 %);
  2. Phantom Blade Zero (16 %);
  3. Crimson Desert (15 %);
  4. Control Resonant;
  5. The Blood of Dawnwalker.
Источник изображения: GamesRadar

Источник изображения: GamesRadar

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2026 приведён ниже:

  • Лучшее повествование: Dispatch;
  • Лучшая многопользовательская игра: Meccha Chameleon;
  • Лучший визуальный дизайн: Control Resonant;
  • Лучший дизайн звука: Onimusha: Way of the Sword;
  • Лучший саундтрек: Dispatch;
  • Лучшая актёрская игра первого плана: Анджела Сант'Альбано (Angela Sant'Albano) за роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem;
  • Лучшая актёрская игра второго плана: Грейс Саиф (Grace Saif) за роль Дианы в Pragmata;
  • Лучший игровой трейлер: короткометражка Evil Has Always Had a Name («У зла всегда было имя») по мотивам Resident Evil Requiem;
  • Всё ещё играют (ПК и консоли): Minecraft;
  • Всё ещё играют (мобильные устройства): Balatro;
  • Лучшая адаптация игры: фильм «Железное лёгкое» по мотивам хоррора Iron Lung;
  • Лучшее игровое оборудование: Steam Controller;
  • Лучшее дополнение: Revelations («Откровения») к Doom: The Dark Ages;
  • Лучший ремейк/ремастер: The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered;
  • Лучшая инди-игра: Valheim;
  • Лучшая инди-игра (изданная самостоятельно): Meccha Chameleon;
  • Лучшая игра по версии стримеров: Meccha Chameleon;
  • Лучшая игра в раннем доступе: Subnautica 2;
  • Лучшая игра на ПК: Crimson Desert;
  • Лучшая игра на консолях: Resident Evil Requiem;
  • Самая ожидаемая игра: The Witcher 4;
  • Студия года: Capcom;
  • Премия «выбор разработчиков»: Meccha Chameleon;
  • Премия «выбор критиков»: Big Walk;
  • Игра года: Resident Evil Requiem.
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Теги: golden joystick awards 2026, resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
golden joystick awards 2026, resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
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