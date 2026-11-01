Resident Evil Requiem вырвала «Игру года» у Phantom Blade Zero и Crimson Desert — итоги Golden Joystick Awards 2026

Сезон раздачи видеоигровых наград образца 2026 года открывает Golden Joystick Awards 2026. Результаты прошедшей вечером 11 ноября уже 44-й в своём роде церемонии — в данном материале.

В отличие от многих крупных премий, включая The Game Awards, победителей Golden Joystick Awards 2026 в основном выбирали игроки. Лишь в двух номинациях («Выбор критиков» и «Выбор разработчиков») награды раздавало жюри.

Две статуэтки по итогам вечера с собой забрали создатели супергеройской комедии Dispatch из AdHoc Studio, а также CD Projekt Red — за ремастер The Witcher 3: Wild Hunt и ещё не вышедшую The Witcher 4.

Лидеров по числу наград в этот раз двое — нашумевшие виртуальные прятки Meccha Chameleon и экшен-хоррор Resident Evil Requiem заработали по четыре трофея. Capcom вдобавок была признана лучшей студией.

Resident Evil Requiem досталась и главная премия по итогам церемонии — «Игра года». Топ-5 лучших релизов 2026 года по версии голосовавших на Golden Joystick Awards 2026 выглядит следующим образом:

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2026 приведён ниже: