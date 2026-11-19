Компания Intel подписала контракт с первым сторонним заказчиком на производство чипов с использованием передовой технологии 18A. Об этом сообщил гендиректор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), но он не раскрыл, что это за заказчик.

«Надёжность поставок в сфере контрактного производства крайне важна. Что касается технологии 18A, то мы уже запустили производство и только что подписали соглашение с первым клиентом», — заявил он. Имя заказчика глава Intel не сообщил. Это важное достижение для компании, которая уже пять лет пытается составить конкуренцию лидеру рынка в лице TSMC. После череды неудач и низкого выхода годных кристаллов Intel сделала ставку на техпроцесс 18A как на ключевой элемент стратегии, которая должна превратить компанию в полноценного контрактного производителя чипов для сторонних заказчиков.

Сторонний клиент выбрал усовершенствованный техпроцесс Intel 18A-P, пилотное производство с использованием которого стартовало в июне, уточнил один из технических руководителей Intel Пушкар Ранаде (Pushkar Ranade). Ещё в мае появились сообщения, что Apple и Intel близки к заключению сделки, в рамках которой Intel могла бы выпускать часть процессоров для устройств Apple. Есть также версия, что заказчиком компании может выступить Nvidia или один из гиперскейлеров — крупных облачных провайдеров. Amazon, Microsoft и Google выпускают свои ИИ-ускорители на мощностях TSMC, у которой из-за большого числа заказов наблюдается нехватка производственных мощностей, поэтому им логично искать альтернативных подрядчиков для удовлетворения хотя бы части своих потребностей.

Согласно прогнозам Лип-Бу Тана, в ближайшие пять лет мировой рынок серверных процессоров вырастет в пять раз и достигнет $200 млрд, но пока компания не в состоянии удовлетворить спрос со стороны клиентов. В последнее время Уолл-стрит к худшему изменила своё отношение к Intel, хотя с середины прошлого года акции компании были одним из самых популярных объектов для инвестиций. В прошлом году правительство США выкупило 10 % компании, а Nvidia вложила в неё $5 млрд — это произошло на фоне оптимистических настроений в отношении чипов американского производства, которые снизили бы почти полную зависимость от тайваньских поставок.

До настоящего момента у Intel не было ни одного крупного заказчика для своего производственного подразделения: компания выпускала чипы преимущественно для собственных нужд. Intel также занимает лидирующие позиции в области передовой упаковки чипов — первым клиентом по данному направлению стала Microsoft.