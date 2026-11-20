Накануне акционеры Alibaba в Нью-Йорке подали иск против китайского гиганта электронной коммерции. Они обвиняют компанию в мошенничестве: по их словам, Alibaba скрывала свои связи с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку, и отношения с которой стали одной из причин отставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

Alibaba, говорится в иске, искусственно завышала стоимость своих акций, сознательно и существенно преуменьшая в годовых отчётах за 2024, 2025 и 2026 годы риски, связанные с возможными нарушениями экспортного контроля, способными нанести ущерб бизнесу компании. Акционеры указали на связи Alibaba с сингапурским оператором центров обработки данных Megaspeed — его подозревают в содействии Пекину в получении доступа к передовому оборудованию искусственного интеллекта Nvidia, а выступающая одним из руководителей Элис Хуан (Alice Huang) состояла в отношениях с Дженсеном Хуангом. На минувшей неделе акции Alibaba из-за этого упали на 14 % за четыре дня. В качестве ответчика также фигурирует гендиректор Alibaba Эдди Ву (Eddie Wu).

Nvidia и сама из-за шпионского скандала столкнулась с рядом исков — руководство компании обвинили в недостаточном контроле. Гендиректор Alibaba накануне заявил, что компания по-прежнему рассчитывает к 2030 году достичь показателя в $100 млрд выручки от облачных сервисов и рентабельности по EBITDA на уровне 20 %. На такие показатели компания рассчитывает, несмотря на введённые США дополнительные ограничения доступа китайских клиентов к вычислительным мощностям.

В июне Alibaba подала в суд на правительство США из-за своего включения в список организаций, которые минобороны США связывает с китайскими военными структурами. В октябре федеральный судья в Калифорнии вынес в пользу Alibaba судебный запрет, не позволяющий правительству США отказывать компаниям в заключении контрактов в Пентагоном на том основании, что их лоббисты одновременно сотрудничают с китайскими компаниями, внесёнными в список связанных с китайскими вооружёнными силами организаций. В Alibaba указали, что такое ограничение вынудило лоббистов прекратить сотрудничество с ней из опасений потерять других клиентов, а также нарушило гарантированное Первой поправкой к Конституции США право компании обращаться к правительству и подавать ему петиции.

Иск против Alibaba подала накануне акционер Витида Бихан (Withida Bihan) — в нём требуется возмещение ущерба (сумма не уточняется) в пользу держателей американских депозитарных расписок компании, владевших ими в период с 23 мая 2024 по 11 ноября 2026 года.