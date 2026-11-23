Долгожданный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) получился игрой провокационной, в связи с чем не везде вышел в первозданном виде.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. Газета «Коммерсантъ» в специальном материале рассказала о странах, в которых новый блокбастер Rockstar Games подвергся цензуре или даже полному запрету.

Японская версия GTA VI стала жертвой цензуры: Джейсон не снимает плавки при походе в душ, а интенсивность брызг крови и детализация насилия (вроде отсечения головы врагов) снижены.

Тем временем в Саудовской Аравии была запрещена GTA V, однако GTA VI избежала блокировки — но не максимального возрастного рейтинга («от 21 года»). Аналогичную классификацию новинка получила и в ОАЭ.

В Австралии и Южной Корее новинку расценили как игру «только для взрослых». Южнокорейский регулятор Game Content Rating Board (GCRB) был на грани запрета игры, но ограничился «взрослым» рейтингом.

В Иордании игру планируют запретить, в Китае новинка до сих пор не получила официального разрешения на релиз, а в Таджикистане серия и вовсе вне закона (по крайней мере, для компьютерно-игровых центров).

Официального государственного запрета в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Ливане и Омане на GTA VI нет, но в местных регионах цифровых магазинов PS Store и Xbox Store новинка не продаётся и не рекламируется.

Наконец, в России игра ни цензуре, ни запрету не подверглась, однако официально тоже не продаётся. Розничная версия (код в коробке) имеет региональные ограничения — с российским аккаунтом в GTA VI не сыграть. По крайней мере, на PS5.

Несмотря на территориальные ограничения, GTA VI показала рекордный запуск. В преддверии релиза игра стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.