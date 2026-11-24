Сага британского хакера с албанскими корнями Ариона Куртажа (Arion Kurtaj), «слившего» огромный объём материалов по боевику GTA VI от Rockstar Games более чем за год до его полноценного анонса, наконец подошла к концу.

Напомним, в сентябре 2022 года Куртаж взломал серверы Rockstar Games и выложил в открытый доступ более 90 геймплейных роликов тестовой версии GTA VI. Утечка обошлась студии в $5 млн и «тысячи человеко-часов».

Из-за выявленной у него в 2023 году ​​«острой формы аутизма» Куртажа признали неспособным предстать перед судом и приговорили к пребыванию в особой психиатрической больнице, но в январе 2026-го перевели в обычную тюрьму.

На прошлой неделе Куртаж предстал перед судом и признал вину как за взлом Rockstar, так и за другие преступления, совершённые в составе хакерской группировки Lapsus$: атаки на Microsoft, Samsung, Nvidia, BT/EE, Revolut и Uber.

Как передаёт BBC, спустя более четырёх лет после упомянутых преступлений Королевский суд Вулвича в лице судьи Джастиса Тёрнера (Justice Turner) вынес приговор уже 21-летнему Куртажу — семь лет лишения свободы.

Впрочем, тюремное заключение Куртажу не грозит. Судья счёл, что киберпреступник провёл достаточно времени под стражей. Вместо семи лет за решёткой хакер получил условно-досрочное освобождение.

Следующие пять лет действия Куртажа будут ограничены (никаких Telegram и Discord) приказом о предотвращении тяжких преступлений. «Вы очень талантливый молодой человек. <...> Не повторяйте своих ошибок», — наказал судья.

Тем временем взломщик Cyberleek, силами которого в открытый доступ попали полтора десятка фрагментов геймплея GTA VI и даже сборка игры для Xbox, остаётся на свободе, несмотря на усилия следствия.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра показала рекордный запуск и стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.