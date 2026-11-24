Личное вмешательство президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в восстановление Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на посту гендиректора Nvidia обернётся для компании жёсткими проверками со стороны Конгресса. Законодатели допросят руководство чипмейкера и чиновников Белого дома по подозрению в коррупции, давлении на частный бизнес и угрозе национальной безопасности.

Скандал вокруг Nvidia разгорелся в начале ноября, когда Хуанг ушёл в отставку, признав роман с топ-менеджером одной из компаний-клиентов Элис Хуан (Alice Huang), которую американские чиновники заподозрили в работе на китайскую разведку. Совет директоров не собирался возвращать основателя компании к управлению, но за него вступились сам Трамп, Илон Маск (Elon Musk) и бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс (David Sacks).

В итоге правление пересмотрело решение после сигналов «с высшего уровня правительства США», а президент позже подтвердил, что лично добивался возвращения руководителя в компанию. Такое давление на крупный технологический бизнес вызвало критику со стороны представителей обеих партий, несмотря на последовавший рост акций Nvidia.

Демократы, которые в январе получат контроль над Конгрессом, намерены выяснить, как именно администрация влияла на совет директоров и не преследовал ли глава государства личную финансовую выгоду. Помимо этого, законодатели хотят проверить, соблюдала ли корпорация американские экспортные ограничения и не ставились ли коммерческие интересы выше безопасности США.

Ряд сенаторов и членов Палаты представителей уже потребовали от Белого дома и руководства Nvidia детального отчёта о произошедшем. Сам Дженсен Хуанг согласился дать показания перед несколькими профильными комитетами в декабре — ближайшее слушание в банковском комитете Сената назначено на 3 декабря. Позже в том же месяце перед законодателями должен выступить и министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick).