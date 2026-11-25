Не успели моддеры приступить к адаптации «слитой» Xbox-версии нашумевшего боевика GTA VI для ПК, как Take-Two Interactive (владелец Rockstar Games) уже начала ставить палки в колёса народной инициативы.

Напомним, в открытый доступ ноябрьская сборка GTA VI для Xbox весом 208,5 Гбайт вместе с исполняемым файлом попала благодаря хакеру/группировке Cyberleek. Моддеры тут же взялись за работу над версией для ПК.

Первые успехи не заставили долго ждать. Уже через день ведущие разработчики Leonida (неофициальный порт) показали GTA VI на ПК. Выглядела игра непрезентабельно и потребляла более 37 Гбайт ОЗУ, но это было лишь начало.

Команда Leonida рассчитывала перенести GTA VI на ПК в течение недели, но у Take-Two были другие планы. Из-за жалобы компании основной репозиторий и более 3 тыс. его ответвлений на GitHub оказались закрыты.

«Я ухожу, ребят. Извините. Хотелось сделать круто, но каждый раз случается фигня не в моей власти», — посетовал ItsNotRexed, стоявший у руля Leonida. Вскоре после этого 15-летний моддер удалил все твиты и намекнул на скорое возвращение.

Несмотря на закрытие Leonida, моддеры не бросают попытки перенести GTA VI на PC — в разработке сейчас находится сразу несколько неофициальных портов для ПК. Следить за развитием проектов можно благодаря тематическому трекеру.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра показала рекордный запуск и стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.