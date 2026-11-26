Вышедший на прошлой неделе криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games оказался полон игровых возможностей, однако некоторые запланированные механики до релиза всё же не добрались.

О нереализованных идеях команды в интервью немецкому изданию PC Games рассказали соруководитель разработки GTA VI Роб Нельсон (Rob Nelson) и дизайн-продюсер проекта Скотт Митчелл (Scott Mitchell).

По словам Нельсона и Митчелла, в GTA VI могли добавить посещения театров и кинотеатров (имеется в обеих частях Red Dead Redemption), однако механику сочли недостаточно интерактивной.

От других систем разработчики GTA VI отказались из-за их конфликта с сюжетом и остальными геймплейными элементами. Речь идёт о передвижении ползком, крафтинге предметов, декорировании дома и возможности переигрывать миссии.

Rockstar также планировала для GTA VI возвращение тенниса из GTA V, однако команда оказалась не до конца довольна реализацией мини-игры, из-за чего решила не включать её в финальную версию.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. Игра показала рекордный запуск и заслужила звание самой высокооценённой в истории, но пользователи агрегатора Metacritic устроили новинке иной приём.

По слухам, GTA VI доберётся до ПК в первом квартале 2027 года, однако моддеры так долго ждать не могут. Энтузиасты уже приступили к работе над неофициальной PC-версией, и Take-Two Interactive (владелец Rockstar) это не нравится.