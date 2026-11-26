Пока Take-Two Interactive (владелец Rockstar Games) охотится за неофициальными портами нашумевшего криминального боевика GTA VI на ПК, в открытый доступ просочилась полная версия игры для PS5.

Хакер Sventek у себя в Telegram сообщил об утечке полноценного дампа сборки GTA VI для PS5. По словам взломщика, релиз был подготовлен на скорую руку, поэтому в папке sce_sys могут быть не все файлы, но eboot (исполняемый файл) уже расшифрован.

Вслед за объявлением Sventek пиратская копия GTA VI для PS5 уже появилась на популярных торрент-трекерах и засветилась на видео. Судя по ролику, для запуска игры достаточно прошивки 11.60 (официальная версия требует 14.23).

Пираты в комментариях ликуют (всё-таки «историческое событие»), но сетуют, что «слитая» сборка оказалась австралийской/новозеландской, то есть с цензурой — ограничение касается употребления наркотиков.

Ранее силами хакера/группировки Cyberleek в открытый доступ попала ноябрьская сборка GTA VI для Xbox весом 208,5 Гбайт вместе с исполняемым файлом. Моддеры тут же взялись за работу над версией для ПК.

Первые успехи не заставили себя долго ждать, однако Take-Two уже начала ставить палки в колёса народной инициативы. Из-за жалобы компании основной репозиторий и более 3 тыс. ответвлений проекта Leonida на GitHub оказались закрыты.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра полна геймплейных возможностей, но часть механик из релизной версии всё-таки вырезали.