Не успели пираты выложить на торренты неофициальную PS5-версию нашумевшего криминального боевика GTA VI от Rockstar Games, как в раздачу попал первый (тоже несанкционированный) порт игры для ПК.
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Напомним, за перенос GTA VI на ПК моддеры взялись после утечки ноябрьской сборки игры для Xbox весом 208,5 Гбайт вместе с исполняемым файлом. За «сливом» стоит хакер/группировка Cyberleek.
Первые успехи не заставили себя долго ждать, как и реакция Take-Two Interactive (владелец Rockstar). Ведущий проект инициативы Leonida из-за жалобы компании оказался закрыт, но ему на смену пришёл новый лидер.
Согласно трекеру PortWatchVI, до публикации на GitHub проект CGBJ находился в 9 % от завершения. Спустя 20 минут после публикации по запросу Take-Two репозиторий закрыли, но разработка продолжается в частном порядке.
Вслед за этим полноценная сборка GTA VI для ПК, включающая порт CGBJ и необходимые для его работы файлы Xbox-версии, появилась на популярном торрент-трекере. Ссылку, само собой, мы публиковать не будем.
Организатор раздачи рекомендует для запуска геймпад и следующую конфигурацию:
Минимальные требования
- ОС: Windows 11 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: с поддержкой DirectX 12 и 16 Гбайт памяти;
- оперативная память: 32 Гбайт;
- место на SSD: 209 Гбайт.
PortWatchVI сигнализировал о 25 кадрах/с во время геймплея и 30 кадрах/с в заставочных роликах, но первые отзывы рисуют более печальную картину: на данном этапе о комфортной игре (даже консольного уровня) можно забыть.
События GTA VI разворачиваются в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.
GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра полна геймплейных возможностей, но часть механик из релизной версии всё-таки вырезали.
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