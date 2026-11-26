Не успели пираты выложить на торренты неофициальную PS5-версию нашумевшего криминального боевика GTA VI от Rockstar Games, как в раздачу попал первый (тоже несанкционированный) порт игры для ПК.

Напомним, за перенос GTA VI на ПК моддеры взялись после утечки ноябрьской сборки игры для Xbox весом 208,5 Гбайт вместе с исполняемым файлом. За «сливом» стоит хакер/группировка Cyberleek.

Первые успехи не заставили себя долго ждать, как и реакция Take-Two Interactive (владелец Rockstar). Ведущий проект инициативы Leonida из-за жалобы компании оказался закрыт, но ему на смену пришёл новый лидер.

Согласно трекеру PortWatchVI, до публикации на GitHub проект CGBJ находился в 9 % от завершения. Спустя 20 минут после публикации по запросу Take-Two репозиторий закрыли, но разработка продолжается в частном порядке.

Вслед за этим полноценная сборка GTA VI для ПК, включающая порт CGBJ и необходимые для его работы файлы Xbox-версии, появилась на популярном торрент-трекере. Ссылку, само собой, мы публиковать не будем.

Организатор раздачи рекомендует для запуска геймпад и следующую конфигурацию:

Минимальные требования

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: с поддержкой DirectX 12 и 16 Гбайт памяти;

оперативная память: 32 Гбайт;

место на SSD: 209 Гбайт.

PortWatchVI сигнализировал о 25 кадрах/с во время геймплея и 30 кадрах/с в заставочных роликах, но первые отзывы рисуют более печальную картину: на данном этапе о комфортной игре (даже консольного уровня) можно забыть.

События GTA VI разворачиваются в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра полна геймплейных возможностей, но часть механик из релизной версии всё-таки вырезали.