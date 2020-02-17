Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспров...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспроводную зарядку

OPPO готовила запуск нового флагманского смартфона серии Find — OPPO Find X2 — на 22 февраля, непосредственно перед Mobile World Congress 2020. Но поскольку MWC 2020 был отменён, компания перенесла это событие. Теперь, в преддверии официального запуска смартфона OPPO Find X2, вице-президент OPPO Шен Йирен подтвердил, что телефон будет поддерживать быструю зарядку ЗУ мощностью 65 Вт. Скриншот экрана параметров зарядки, опубликованный им на Weibo, также демонстрирует поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

gizmochina.com

gizmochina.com

Помимо быстрой беспроводной зарядки смартфон также поддерживает реверсивную беспроводную зарядку, что позволит заряжать беспроводные наушники и смарт-часы. Компания также представит некоторые новые функции для технологии беспроводной зарядки, в том числе «отключение при слишком низком заряде батареи», «напоминание о смещении», «оптимизация во время сна» и т. д. К сожалению, 30-Вт зарядка возможна только при использовании фирменного ЗУ OPPO.

gizmochina.com

gizmochina.com

Согласно отчётам, OPPO Find X2 может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем с круглым вырезом, в котором расположится 32-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX616. Ожидается, что дисплей получит разрешение Quad HD+ и частоту обновления 120 Гц, а также частоту опроса сенсорного слоя, равную 240 Гц. Экран получит 100-процентную поддержку цветовой гаммы DCI-P3, HDR яркостью до 1200 нит и возможность преобразования SDR в HDR.

https://www.91mobiles.com/

https://www.91mobiles.com/

Согласно утечкам, смартфон получит тройную камеру: 13-Мп телеобъектив, основной 48-мегапиксельный объектив Sony IMX689, совместно разработанный Sony и OPPO, и новый сверхширокоугольный объектив Sony IMX708, который дебютирует на Find X2.

Хотя запланированное на 22 февраля мероприятие по запуску OPPO Find X2 было отменено, компания заявила, что в ближайшие дни озвучит дату нового мероприятия, которое состоится в марте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OPPO A31: смартфон-середнячок с тройной камерой и 6,5" экраном HD+
OPPO нашла «новое» место для селфи-камеры в смартфоне
Коронавирус не помеха: Xiaomi и OPPO не откажутся от участия в MWC 2020
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
Lenovo составит конкуренцию линейке Galaxy Note от Samsung?
Огромная испарительная камера Xiaomi Mi 10 и первые результаты тестов
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, oppo, беспроводная зарядка
смартфон, oppo, беспроводная зарядка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 324
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 120
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 101

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7
Технология изготовления печатных плат будет усложняться в свете выхода NVIDIA Ampere
Офисным работникам и геймерам грозит профессиональное заболевание доярок
Видео дня: стеклянный экран Galaxy Z Flip повреждается подобно пластиковому
В России заблокированы сайты с персональными данными граждан 33 мин.
Раунд за разработчиками ПО: ФАС ускорила внедрение предустановки отечественного софта 2 ч.
С момента анонса бесплатное дополнение к Katana ZERO увеличилось втрое 3 ч.
Switch-версии XCOM 2 и Catherine: Full Body получили возрастной рейтинг в Корее 4 ч.
«Мы — эксклюзив PlayStation»: в Naughty Dog прокомментировали слухи о ПК-версии The Last of Us Part II 4 ч.
По вселенной Sonic выйдет фанатская игра — Sonic 2020 4 ч.
Deep Silver выпустит Metro Exodus на Linux 4 ч.
Представлен релиз NetBSD 9.0: ZFS, серверные ARM и гипервизор NVMM 14 ч.
Том Холланд: у экранизации Uncharted отличный сценарий, а Марк Уолберг будет идеален в роли Салли 19 ч.
Игры Activision пропали из каталога GeForce NOW из-за простого недоразумения 21 ч.
NVIDIA официально представила GeForce MX330 и MX350: до 2,5 раз производительнее Intel Iris Plus 30 мин.
К марту производители ноутбуков могут столкнуться с дефицитом компонентов 35 мин.
Интеллектуальная система гибридного охлаждения Huawei NetCol8000-E для крупных дата-центров 36 мин.
Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспроводную зарядку 46 мин.
Новый динамик Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker: защита от влаги и до 20 часов музыки 51 мин.
Искусственный интеллект поможет правильно выбрасывать мусор 2 ч.
Sharp представила мобильный роутер с поддержкой 5G и Wi-Fi 6 2 ч.
Sharp Aquos R5G: мощный смартфон с дисплеем Pro IGZO и поддержкой 5G 2 ч.
Преемник Samsung Galaxy Fold получит встроенную под дисплей камеру 2 ч.
Анонс флагманских смартфонов Huawei P40 может задержаться из-за коронавируса 3 ч.