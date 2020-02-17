Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспроводную зарядку

OPPO готовила запуск нового флагманского смартфона серии Find — OPPO Find X2 — на 22 февраля, непосредственно перед Mobile World Congress 2020. Но поскольку MWC 2020 был отменён, компания перенесла это событие. Теперь, в преддверии официального запуска смартфона OPPO Find X2, вице-президент OPPO Шен Йирен подтвердил, что телефон будет поддерживать быструю зарядку ЗУ мощностью 65 Вт. Скриншот экрана параметров зарядки, опубликованный им на Weibo, также демонстрирует поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Помимо быстрой беспроводной зарядки смартфон также поддерживает реверсивную беспроводную зарядку, что позволит заряжать беспроводные наушники и смарт-часы. Компания также представит некоторые новые функции для технологии беспроводной зарядки, в том числе «отключение при слишком низком заряде батареи», «напоминание о смещении», «оптимизация во время сна» и т. д. К сожалению, 30-Вт зарядка возможна только при использовании фирменного ЗУ OPPO.

Согласно отчётам, OPPO Find X2 может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем с круглым вырезом, в котором расположится 32-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX616. Ожидается, что дисплей получит разрешение Quad HD+ и частоту обновления 120 Гц, а также частоту опроса сенсорного слоя, равную 240 Гц. Экран получит 100-процентную поддержку цветовой гаммы DCI-P3, HDR яркостью до 1200 нит и возможность преобразования SDR в HDR.

Согласно утечкам, смартфон получит тройную камеру: 13-Мп телеобъектив, основной 48-мегапиксельный объектив Sony IMX689, совместно разработанный Sony и OPPO, и новый сверхширокоугольный объектив Sony IMX708, который дебютирует на Find X2.

Хотя запланированное на 22 февраля мероприятие по запуску OPPO Find X2 было отменено, компания заявила, что в ближайшие дни озвучит дату нового мероприятия, которое состоится в марте.