Saviorless — платформер, вышедший вопреки всему. Рецензия

Жанр Платформер Издатель Dear Villagers Разработчик Empty Head Games Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo E6750 2,66 ГГц / AMD Phenom II X3 720 2,8 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 10 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce 9800 GT / AMD Radeon HD 4870, 8 Гбайт на жестком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4670K 3,4 ГГц / AMD FX-9370 4,4 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например GeForce GTX 560/AMD Radeon HD 7790 Дата выхода 2 апреля 2024 года Локализация Текст Возрастной ценз От 12 лет Платформы PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

На первый взгляд Saviorless кажется обычным платформером, коих тысячи, но у проекта очень богатая история разработки. Авторы называют его первой кубинской инди-игрой, получившей поддержку зарубежного издателя. Разработка велась более семи лет, и за это время произошло многое, в том числе злополучный «гаванский синдром», из-за которого и без того холодные отношения США с Кубой остыли еще больше — это означало, что возить игру на выставки стало невозможно. Вдобавок условия на Кубе, по словам разработчиков, не то чтобы райские: интернет еле работает, электричество отключают, нужной техники мало… Да ещё первое название игры пришлось менять, поскольку создатели не могли зарегистрировать его как торговую марку и кто-то забрал его вскоре после анонса.

Но это всё в прошлом — французский издатель решил помочь коллективу, и Saviorless вышла почти на всех актуальных платформах. Понять, что именно заинтересовало компанию, нетрудно — здесь очень интригующая история. Мы управляем Антаром, мальчиком, который пытается добраться до Смеющихся островов. Это некое загадочное место, где сильные духом становятся бессмертными Спасителями, и оно настолько неприступно, что Антар никак не может до него дойти. Да что там — даже опытный и сильный охотник Ненто не смог, а уж он явно готовился к этому получше (и оставил после себя немало следов).

Оказывается, Антару не суждено дойти до островов, и виноват в этом не он. Его судьбой управляет рассказчик — некий бородатый дядька, который вместе с двумя племянниками сочиняет его историю. По мнению старика, хороший рассказчик никогда не позволит герою достичь своей цели, иначе история закончится, к тому же он никогда не должен брать на себя управление вторым персонажем. Однако как только дядя засыпает от усталости, его племянники веселья ради начинают сочинять историю того самого Ненто.

За сюжетом становится немного трудно следить, если быть невнимательным, но суть в том, что шалость детей переворачивает всё с ног на голову. Если раньше Антар не мог дойти до островов, то теперь рассказчик вынужден впустить его туда, чтобы остановить Ненто, — тот стал беспощадным убийцей, который может добраться до конца истории. Так начинается тройственное противостояние: неудачника поневоле, опытного охотника и рассказчика. Узнать, кто из них выйдет победителем, довольно интересно. Сюжет не назвать захватывающим — скромный бюджет явно не позволил авторам создать зрелищные ролики, да и длится Saviorless всего два часа. Но история определённо интригует.

К счастью, на одной лишь истории всё не держится — игровой процесс тоже заслуживает похвалы, хоть вторая половина Saviorless и получилась лучше первой. Начинается всё настолько стандартно, насколько это возможно: человечек медленно бегает слева направо, он может прыгать, приседать и двигать предметы. Сражаться он не способен — если враги и встречаются, нужно либо их перепрыгивать, либо заманивать в ловушки (чтобы они свалились в пропасть, например). К управлению претензий нет, но скорость движения героя заставляет вспомнить Braid, а не более динамичные платформеры.

Отвлекаешься только на коллекционные предметы — это хорошо спрятанные фрагменты страниц, благодаря которым можно повлиять на концовку игры. В остальном — обычный платформер без изюминки. Зато дальше игра подкидывает всё больше сюрпризов. В частности, появляются простенькие головоломки — они не доставляют трудностей, но решать их приятно. То нужно искать рычаги для активации лучей, то направлять эти лучи так, чтобы они открывали двери. Иногда приходится привлекать внимание врагов, чтобы они использовали умения и вы с их помощью добирались до какого-то объекта.

Есть погони, в которых нужно вовремя уклоняться от препятствий, и есть моменты, в которых вы убегаете от опасности. Есть даже что-то вроде стелс-эпизодов, где нужно передвигаться, пригнувшись, и иногда они совмещены с погонями — то вы прыгаете в разные стороны, то медленно передвигаетесь, одновременно пытаясь спастись от надвигающегося босса. Вступительный уровень на фоне остальных кажется самым неудачным — это объясняется структурой истории, — но не удивлюсь, если у некоторых игроков возникнет неправильное представление о Saviorless из-за её начала.

Но и это не всё — тут всё-таки есть боевая система! Со временем у Антара появится возможность драться с чудовищами, населяющими острова, но навсегда всесильным он не станет. Облачаться в костюм Спасителя, чьи могучие кулаки могут уничтожать монстров, позволяют лишь в отдельных местах, после чего костюм забирают и вынуждают двигаться дальше в теле обычного хлюпика. Это вносит в геймплей ещё больше разнообразия — пускай «боёвка» однокнопочная, этого достаточно, чтобы играть было не скучно. Вместе с костюмом появляется шкала выносливости, которая иссякает, если вы ни с кем не дерётесь, и в некоторых эпизодах нужно очень быстро двигаться от одного монстра к другому, попутно перепрыгивая через препятствия, — иначе персонаж взорвётся и погибнет.

Особенно удачными получились сражения с боссами — в том числе потому, что они не проходят по одному сценарию. В одном эпизоде вы играете за обычного Антара и должны уклоняться от атак, в другом становитесь Спасителем и пытаетесь не дать шкале выносливости иссякнуть, в третьем то надеваете костюм, то лишаетесь его. Опять же — здесь очень простые, даже примитивные игровые механики, но на них выстроено немало интересных ситуаций, благодаря которым игру интересно проходить и двигаться дальше, чтобы узнать, что новенького Saviorless сможет предложить в следующей главе.

Проблема лишь в том, что в большинстве случаев персонаж погибает от одного удара, а точки сохранения расставлены не всегда корректно. Не раз возникнет ситуация, когда перед опасным противником или участком игроку показывают диалог, и в случае гибели этот диалог нужно будет посмотреть ещё раз — его можно проматывать, но всё же время теряешь впустую. А некоторые моменты очень трудно пройти с первого раза, так что завершаешь их методом проб и ошибок. К примеру, вы случайно разрушите коробку, без которой добраться до следующей платформы и спастись от босса невозможно, — придётся начинать погоню заново. К счастью, ни один эпизод не потребует больше трёх попыток — застревать тут негде, так что добраться до финала получится без проблем.

А добраться хочется, поскольку выглядит Saviorless очень необычно. Разработчики говорят, что вдохновлялись изображениями на средневековых витражах и стилем ар-деко. Чёткие линии и геометрические фигуры, отсутствие глубины, благодаря которому игра похожа на оживший рисунок, — скриншоты делать на каждом шагу не хочется, но взгляд оторвать трудно. Здесь поднимаются религиозные темы, но на Blasphemous игра не похожа — она немного грустная, но не такая мрачная. Особенно приятно смотреть на нарисованные от руки анимации персонажей и монстров.

***

Saviorless еле-еле добралась до релиза, и все семь лет разработчики провели с пользой, сделав игровой процесс разнообразным и нарисовав немало симпатичных локаций. Хотя инноваций здесь нет, ругать игру практически не за что: и история интригует, и головоломки неплохие, и выглядит она здорово. Не удались разве что контрольные точки (которые при желании могут исправить патчем), да и продолжительность слишком маленькая — с такой графикой хотелось бы игру побольше. Но для дебютного проекта, особенно с учётом всех обстоятельств, это очень и очень достойно.

Достоинства:

необычный визуальный стиль;

интригующая история;

разнообразный геймплей — персонажа постоянно помещают в разные условия.

Недостатки:

контрольные точки местами расставлены кривовато;

некоторые эпизоды проходишь методом проб и ошибок.

Графика Сочетание ар-деко и средневековых витражей, как описывают игру сами разработчики. Возможно, на скриншотах игра выглядит простовато, но в динамике от неё сложно оторвать взгляд. Звук Сильно нахваливать музыку не хочется — она не запоминается, но неплохо дополняет историю. Одиночная игра Начинается Saviorless как обычный платформер, в котором можно только бегать и прыгать, но дальше сюрпризов ждёт всё больше: и загадки, и экшен, и боссы — полный набор. Время пролетает незаметно, но жаль, что заканчивается всё так быстро. Оценочное время прохождения Чуть больше двух часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Не самый оригинальный, но увлекательный и красивый платформер.

Оценка: 8,0/10

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Saviorless