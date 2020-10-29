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Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет
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О перспективах GeForce RTX 3070 я всерьез заговорил еще в октябрьском выпуске нашей постоянной рубрики «Компьютера месяца» — практически за месяц до выхода видеокарты в продажу. Ох, сколько же на меня вылилось… критики: «Да как ты смеешь советовать то, чего еще нет в продаже?!» А между тем на нашем сайте вышли обзоры GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, после прочтения которых стало ясно, что GeForce RTX 3070 по уровню быстродействия действительно вплотную подберется к GeForce RTX 2080 Ti. Вот и получается, что при таких раскладах у меня элементарно не поднялась рука советовать читателям устаревшие модели видеокарт, цена которых соответствует цене новинки NVIDIA или приближается к ней.
Однако с этой минуты GeForce RTX 3070 перестала быть виртуальной видеокартой — компьютерным магазинам во всем мире разрешено продавать нереференсные версии этой модели. Конечно, первое время спрос на новинку будет бешеный, а вместе с ним появятся дефицит и завышенные цены. Тем не менее очевидно и то, что «три тысячи семидесятая» на определенное время закрепится в продвинутой сборке «Компьютера месяца». Так что прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, давайте посмотрим, насколько обновленная конфигурация игрового ПК станет быстрее в играх — современных и не очень. В этот раз взглянуть на продвинутую сборку я предлагаю под другим углом — историческим, ведь мне удалось достать все необходимые комплектующие для сравнения системных блоков, рекомендуемых в «Компьютере месяца» последние 5 лет.
⇡#Как менялась продвинутая сборка с 2015 года по сегодняшний день
Напоминаю, что в рубрике «Компьютер месяца» (гиперссылка ведет на архив со всеми выпусками) мы рассказываем об актуальных игровых системных блоках, разделенных на несколько категорий. Сегодня речь пойдет о продвинутой сборке — дорогих системах, предназначенных для игр с использованием максимального качества графики.
В апреле 2020 года «Компьютеру месяца» исполнилось 5 лет — в честь этого события на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца. Спецвыпуск: вспоминаем, как менялись домашние ПК за последние 5 лет». В этом материале я подробнейшим образом рассказал про то, как менялся российский рынок компьютерной техники: какие наблюдались тенденции и какие устройства были достойны покупки; как обстояло дело с конкуренцией в сегменте массовых игровых компьютерных платформ; с какими трудностями столкнулись мы с вами, обыкновенные пользователи, — милости прошу к неспешному и вдумчивому чтению, если вы вдруг пропустили этот труд.
Довольно часто конфигурации «Компьютера месяца» претерпевали заметные изменения. В таблице ниже указаны, на мой взгляд, самые популярные и знаковые комплектующие, рекомендуемые в рамках продвинутой сборки в том или ином году.
В графе «2020 год» представлено сразу три набора комплектующих, ведь сегодня мы изучаем очередной виток эволюции продвинутой сборки. До появления платформы LGA1200 и чипов Comet Lake в июне этого года в рамках конфигурации Intel мы полагались на решения LGA1151-v2 и 8-ядерный чип Core i7-9700(F). Платформа AMD AM4, в свою очередь, долгое время использовала 8-ядерный Ryzen 7 3700X, но уже в октябре были анонсированы чипы Ryzen 5000. Как и в случае с GeForce RTX 3070, появился смысл ждать и новинок AMD.
Как видите, на протяжении пяти лет продвинутая сборка предлагала довольно дорогие конфигурации, стоимость которых в большинстве случаев превышала 100 000 рублей, — собственно говоря, поэтому категория и получила такое название. И все последние пять лет мы сталкивались со всевозможными проблемами. В конце 2014 года наступил очередной мировой кризис: GeForce GTX 980 при рекомендованной цене 24 000 рублей в итоге весь 2015 год стоила примерно 38 000 рублей. Затем наступил майнинг-бум; затем мы столкнулись с дефицитом процессоров Intel и заметным подорожанием флеш-памяти; затем начался очередной виток мирового экономического кризиса, подстегиваемый пандемией коронавируса — конец 2020 года встретил нас второй волной COVID-19, очередным майнинг-бумом и дефицитом теперь уже процессоров AMD. Весь жизненный цикл «Компьютера месяца», по сути, проходит в экстремальных условиях, и как тут не вспомнить песню «Остров невезения» в исполнении неподражаемого Андрея Миронова? Во многом поэтому сборки «Компьютера месяца» никогда не привязывались к определенному бюджету — бессмысленная затея в наших реалиях.
Пожалуй, относительно спокойным и удачным для покупки игрового ПК стал только 2019 год — и этот факт наглядно отображен в таблице.
Заметно, как поползли вверх цены на комплектующие в 2020 году, хотя разница в цене между различными версиями продвинутой сборки обусловлена еще и тем, что теперь в ней рекомендуются быстрый терабайтный SSD, а также комплект ОЗУ общим объемом 32 Гбайт.
И все же вполне возможно, что продвинутая сборка вновь претерпит изменения в ближайшем будущем. Да, сегодняшняя статья приурочена к выходу видеокарты GeForce RTX 3070 в продажу, однако нельзя не отметить, что уже в ноябре в продажу поступят процессоры Ryzen 5000, базирующиеся на микроархитектуре Zen 3, и ускорители графики Radeon RX 6000, обещающие долгожданную конкуренцию на рынке High-End-видеокарт. Быть может, в конце года продвинутая сборка станет еще привлекательнее в системе координат «цена — производительность». Мы обязательно уделим пристальное внимание всем вышедшим новинкам — мы же 3DNews.
⇡#История одного ПК
Вы уже обратили внимание, что в таблице выше, сравнивая продвинутые сборки различных лет, я акцентировал внимание читателей исключительно на основных комплектующих, определяющих уровень быстродействия систем. И все же в рамках спецвыпусков «Компьютера месяца» я стараюсь наглядно показать, как может выглядеть та или иная сборка. Этот выпуск не вышел бы без поддержки компаний Corsair, MSI, Intel — в сборке мы использовали комплектующие этих производителей — и компьютерного магазина «Регард». Не секрет, что любой системный блок со схожим набором чипов, логики и контроллеров может иметь бесчисленное число вариаций. Одна из них представлена в таблице ниже.
Представляя на суд наши варианты системных блоков, мы гарантируем, что все комплектующие в них совместимы и полностью работоспособны. Процесс сборки ПК, показанного на фотографии выше, прошел без каких-либо осложнений. Тем, кто никогда самостоятельно не собирал систему, рекомендую ознакомиться со следующими образовательными материалами:
Ситуацию с чипами Zen 3 я описал — на момент создания статьи процессоры серии Ryzen 5000 не поступили в продажу. Так что сегодня за продвинутую сборку будет «отдуваться» платформа LGA1200. Основой сборки стал 8-ядерный процессор Core i7-10700F — дополнительная буква в названии устройства свидетельствует, что в этом чипе заблокировано встроенное графическое ядро. В остальном же Core i7-10700F и Core i7-10700 ничем не отличаются друг от друга, и более подробно про эти «камни» вы можете прочитать здесь.
При снятии ограничений Core i7-10700(F) работает на частоте 4,6 ГГц при загрузке всех восьми ядер — это всего на 100 МГц меньше, чем у флагмана платформы LGA1151-v2 Core i9-9900K. Как всегда, в большинстве сборок «Компьютера месяца» я рекомендую использовать неразгоняемые версии чипов Intel, так как оверклокингом в домашних условиях занимается абсолютное меньшинство пользователей. Полагаю, энтузиасты, которым нужен процессор под разгон, сами определятся с выбором.
Но так ли нужны Core i7-10700K (34 500 рублей) или Core i7-10700KF (33 000 рублей)? Вам в лучшем случае удастся выжать из этих чипов дополнительные 400 МГц, а скорее даже 300 МГц. Так, по данным Silicon Lottery (сервиса, занимающегося отбором удачных оверклокерских CPU), среди Core i7-10700K стабильно работать на частоте 5 ГГц могут в среднем два процессора из трех. Отметку же в 5,1 ГГц покоряют лишь 20 % экземпляров — каждый пятый чип.
Заметно сэкономить позволит покупка 6-ядерника Intel. Неразгоняемый Core i5-10600 стоит в «Регарде» 20 000 рублей с учетом небольшого округления, а Core i5-10600KF — 20 500 рублей. Недостача 2 ядер и 4 потоков несильно скажется на производительности системы в большинстве игр — вы можете судить об этом, прочитав статью «Core i5-10600K против Ryzen 5 3600XT: две дороги в оптимум». И все же есть проекты (World War Z, Total War: Three Kingdoms и др.), в которых разница в быстродействии между 6- и 8-ядерными моделями, использующими одну микроархитектуру и работающими на схожей частоте, составляет 10 %.
Я неоднократно повторял в «Компьютере месяца», что мы живем в эпоху 6-ядерников, однако все чаще сталкиваемся с тем, что играм требуется больше ядер. Полагаю, выход консолей нового поколения ускорит приближение эпохи 8-ядерных чипов. Так что покупка Core i7-10700(F) — это заметное увеличение актуальности сборки. В том числе и на вторичном рынке.
С недавних пор в продвинутой сборке рекомендуется комплект ОЗУ объемом 32 Гбайт. В статье «Какая оперативная память необходима игровому компьютеру в 2020 году (и в 2021-м — тоже)» мы в очередной раз убедились, что 16 Гбайт все еще достаточно для игрового ПК любой мощности, но уже есть игры, которым такой объем памяти, что называется, впритык. Собственно говоря, AM4 и LGA1200 — это последние платформы, поддерживающие память стандарта DDR4. Новые решения AMD и Intel уже будут поддерживать ОЗУ DDR5, поэтому покупка комплекта на 32 Гбайт позволит не заморачиваться с выбором подходящего комплекта через два-три года. Больше памяти — не меньше.
Что касается твердотельного накопителя, то в рамках продвинутой сборки уже давно рекомендуются быстрые NVMe SSD объемом 1 Тбайт. Что интересно, поддержка таких устройств реализована еще в платформе LGA1150. Только тогда подобные SSD стоили баснословных денег. Например, за 512-гигабайтную версию Samsung SM951 в 2015 году пришлось бы отдать 460 долларов США.
При том что Core i7-10700(F) не имеет разблокированного множителя, этот процессор нельзя отнести к когорте холодных чипов. 8-ядерники Intel потребляют приличное число ваттов: в CINEBENCH R20 энергопотребление системы доходит до 215 Вт, а в Prime95, использующем векторный набор команд AVX2, — до 294 Вт. Логично, что такому чипу требуется эффективный кулер.
Обычно в рамках продвинутой сборки я для охлаждения чипов AMD и Intel рекомендую дорогую и массивную «башню» — так называемый воздушный кулер. Однако партнером этого спецвыпуска выступает компания Corsair, которая славится своими необслуживаемыми СЖО. Ребята из российского представительства предложили взять модель H100i RGB PLATINUM 240 — я не отказался.
Как видно из названия, «водянка» оснащена двухсекционным алюминиевым радиатором и парой 120-мм вентиляторов. Крыльчатки ML PRO оснащены RGB-подсветкой, а также поддерживают технологию магнитной левитации. Частота вращения каждого вентилятора может меняться в диапазоне от 400 до 2400 об/мин.
Оснащен RGB-подсветкой и корпус водоблока — в него установлено 16 светодиодов. Всего же H100i RGB PLATINUM 240 поддерживает пять режимов работы. Подсветка устройства настраивается при помощи программы iCUE. С ее же помощью пользователь может регулировать частоту вращения помпы и вентиляторов, а также отслеживать температуру ЦП и хладагента. Кроме того, новые профили охлаждения Zero RPM позволяют полностью остановить вентиляторы при низкой температуре, чтобы исключить шум.
В результате, работая в автоматическом режиме, H100i RGB PLATINUM 240 не позволяла ядрам Core i7-10700F греться выше 80 градусов Цельсия в Blender 2.90 и выше 60 градусов Цельсия — в играх.
Высокое энергопотребление 8-ядерников Intel накладывает определенные ограничения и на материнские платы, ведь надо брать устройство, которое гарантированно обеспечит стабильную работу системы во всех условиях. Одной из таких плат является модель MSI MAG Z490 TOMAHAWK. Конвертер питания состоит из 8-канального ШИМ-контроллера ON Semiconductor PCP81229 и сборок NCP302155. За питание ядер CPU отвечает 6 сдвоенных фаз, еще по одной фазе приходится на питание системного агента и встроенного графического ядра чипа. Что ж, такой VRM легко справляется даже с разогнанным 10-ядерным Core i9-10900K. На всякий случай питание процессора обеспечивается двумя разъемами EPS по схеме 8+4.
По остальным характеристикам MAG Z490 TOMAHAWK целиком и полностью подходит для использования в продвинутой сборке. Так, устройство наделено сразу восемью коннекторами для подключения вентиляторов. Среди внутренних слотов присутствует пара M.2, поддерживающих накопители с интерфейсом PCI Express (в случае с чипами Comet Lake — третьего поколения) и оснащенных охлаждающими радиаторами.
Слоты расширения, предназначенные для подключения видеокарт, не поддерживают технологию SLI, но это в 2020 году мало кого заботит. Зато основной PEG-разъем армирован, а ведь новые видеокарты AMD и NVIDIA стали еще больше и тяжелее. Наконец, на PCB устройства есть внутренний разъем USB 3.2 Gen 1 С-типа.
Панель ввода/вывода MAG Z490 TOMAHAWK насчитывает сразу два разъема RJ-45 — устройство оснащено парой сетевых контроллеров с пропускной способностью 1,0 и 2,5 Гбит/с. Здесь же вы найдете два порта USB 2.0, один USB 3.2 Gen2 C-типа, четыре USB 3.2 Gen1 A-типа и один USB 3.2 Gen2 A-типа.
За звук в устройстве отвечает хорошо знакомый чип Realtek ALC1200.
На нашем сайте уже вышел обзор референсной версии GeForce RTX 3070 — в этой статье подробно разобраны особенности эталонной видеокарты и графического процессора GA104. Для написания этого материала компания MSI предоставила нам модель GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO — весьма навороченную кастомную версию новинки NVIDIA.
Конструктивно модель GeForce RTX 3070 от MSI очень напоминает недавно рассмотренную тестовой лабораторией видеокарту GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Так, ускоритель получил довольно габаритный кулер, оснащенный, как видно из названия, сразу тремя вентиляторами. Четвертое поколение «карлсонов» Torx получило сдвоенные лопасти, которые, по данным производителя, улучшили фокусировку воздушного потока. Диаметр каждого вентилятора составляет 90 мм, вся троица вращается в одном направлении.
Радиатор кулера имеет две секции алюминиевых ребер, насаженных на пять медных никелированных теплотрубок. В MSI уточняют, что тепловые трубки сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения с графическим чипом. Используется технология прямого контакта. Это необходимо для равномерного распределения тепла по всей длине радиатора.
Видеокарта получила приличный заводской разгон GPU — в играх частота чипа меняется в диапазоне от 1950 до 2010 МГц. При этом кулер великолепно справляется со своей работой, так как максимальная температура процессора не превышает 62 градусов Цельсия. Уровень шума, измеренный с расстояния в 15 см, составил 35,8 дБА — это очень тихо, практически бесшумно. В этом отношении GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO работает заметно эффективнее GeForce RTX 3070 Founders Edition, которую тоже можно назвать тихой и холодной.
А еще модель MSI работает в полупассивном режиме, и вентиляторы кулера начинают вращаться только при нагреве ядра свыше 50 градусов Цельсия.
Из приятных мелочей отмечу наличие у GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO красочной RGB-подсветки. Ей оснащены полоска на торце видеокарты, надпись «MSI» с логотипом дракона и черточки, расположенные по краям среднего вентилятора.
К видеокарте необходимо подключить два разъема PCI-E 6+2. В целом энергопотребление GeForce RTX 3070 оказывается ниже, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Это значит, что сборке с такой видеокартой с запасом хватит блока питания с честными 600 Вт. В играх компьютер с GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO и Core i7-10700F потреблял 300-350 Вт.
Под честностью подразумевается количество энергии, которое блок способен передавать по 12-вольтовой линии. В сборке использовалась модель Corsair RM650 версии 2019 года, которая по 12-вольтовой отдает до 648 Вт энергии — почти 100 % от заявленной мощности. Еще 130 Вт передается по 5- и 3,3-вольтовым линиям. Устройство соответствует стандарту 80 PLUS Gold — следовательно, его КПД не падает ниже 88 % при напряжении 230 В.
RM650 получил полностью модульный кабель-менеджмент, в комплекте идут все необходимые провода. Ту же GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO со временем можно будет заменить моделью с тремя разъемами PCI-E 6+2 — мы видим, что ускорители графики с TDP 300+ Вт вновь стали модными. Вместе с тем все провода блока имеют приличный запас по длине.
Система охлаждения RM650 включает 135-мм вентилятор. Он активируется только в момент, когда система потребляет больше 200 Вт электроэнергии, однако во всем диапазоне мощности устройство работает практически бесшумно. При этом компоненты БП не нагреваются выше 65 градусов Цельсия.
Corsair 4000D
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Наконец, все комплектующие продвинутой сборки были помещены в Midi-Tower-корпус Corsair 4000D. Сразу же стоит отметить, что в продаже вы встретите три варианта этого устройства: «обычный», AIRFLOW и iCUE 4000X RGB — плюс каждая модель доступна в белом и черном цветах. В первом случае (на фото выше) корпус оснащен глухой передней панелью. Второй вариант оснащен стенкой с перфорацией, а третий — панелью, выполненной из закаленного стекла. Корпус может комплектоваться как вентиляторами с RGB-подсветкой, так и обычными крыльчатками. Во всех случаях левая боковая панель выполнена из толстого закаленного стекла.
Передняя стенка у Corsair 4000D глухая условно — она действительно монолитна и при необходимости очень просто снимается. В то же время забор воздуха спереди не сильно ограничен, так как по бокам присутствуют довольно большие зазоры.
В целом перед нами… классика в форм-факторе Midi-Tower. Блок питания устанавливается снизу, посадочное место оснащено съемным пылевым фильтром. Он и корзина для 3,5-дюймовых накопителей спрятаны за металлическим забралом. Область, куда устанавливается материнская плата и сопутствующее железо, не имеет никаких дополнительных выемок, салазок и корзин. На переднюю панель можно установить 360-мм радиатор СЖО, сверху поместится 280-мм радиатор. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарт — 360 мм.
Очень удобно организовано пространство за заградительной стенкой корпуса. Здесь есть много места (25 мм) для прокладки кабелей, а торчащие провода прячутся за специальной шторкой. Как итог, собрать систему с GeForce RTX 3070 в таком корпусе не составило никакого труда.
⇡#Методика и тестовый стенд
Громадное число тестирований было проведено при помощи следующего оборудования и программного обеспечения:
Тестирование сборок проводилось в 16 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы MSI Afterburner. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
⇡#Результаты тестирования
Тем, кто желает сравнить GeForce RTX 3070 с другими видеокартами, рекомендую прочитать наш обзор GeForce RTX 3070 версии Founders Edition — в нем различные ускорители протестированы в одинаковых условиях. В том числе из этого материала вы узнаете, насколько хорошо проявляет себя новинка NVIDIA в играх с включенными трассировкой лучей и DLSS.
Здесь же сравнивается уровень быстродействия сборок, ведь FPS в играх зависит не только от видеокарты. И чтобы показать все прелести (и недостатки) обновленной продвинутой сборки «Компьютера месяца», я протестировал сразу девять различных конфигураций. Вот они:
Хорошая «компашка» получилась, однако. Нельзя не заметить, что в списке присутствуют только комплектующие Intel и NVIDIA, хотя практически всегда в продвинутой сборке была платформа AMD. Несмотря на потрясающий прорыв процессоров Ryzen с 2016 года по ноябрь 2020 года, в играх все это время лучше проявляли себя сборки с чипами Intel — и это тоже своеобразный итог прошедшей пятилетки…
Напомню, что этот материал написан за несколько дней до старта продаж процессоров Ryzen 5000 — последней серии чипов, поддерживаемых платформой AMD AM4. Я специально чуть выше использовал оговорку «по ноябрь 2020 года» — очень может случиться так, что на финише этого года «красные» заберут пальму первенства в игровом сегменте, а Intel сможет достойно ответить только в следующем году. Если сможет, конечно.
Тестирование сборок проводилось в 16 различных играх, вышедших с 2015 по 2020 год. Тем не менее большая часть приложений для ПК-платформы представлена релизами последних трех лет.
Подведем главный итог сегодняшнего тестирования. То, ради чего и затевалась все это: за пять лет продвинутая сборка стала быстрее в играх на 310 %, а средний FPS во всех играх в разрешении Full HD увеличился более чем втрое! Конечно же, на такой итог повлиял выход GeForce RTX 3070, которая предлагает (пусть и с некоторыми оговорками) уровень быстродействия GeForce RTX 2080 Ti.
На сборку с GeForce GTX 980 больно смотреть в 2020 году: сегодня такая система подходит для игр в разрешении Full HD с включенными средними настройками качества графики — похожую производительность предлагает современная GeForce GTX 1650 SUPER, также оснащенная 4 Гбайт VRAM. И да, нехватка памяти ощущается во многих играх — в некоторых приложениях наблюдаются очень сильные просадки FPS, в народе именуемые фризами.
А еще стенд с GeForce GTX 980 не смог запустить Red Dead Redemption 2 в разрешении WQHD и DOOM Eternal — эти игры просто не позволили мне выставить требуемое качество графики, ссылаясь на нехватку видеопамяти. Конечно же, я бы мог снизить настройки в этих программах, но не стал этого делать — продвинутая сборка «Компьютера месяца» всегда ориентировалась на максимальное качество графики в современных проектах! «Баранки» в таблицах — наглядное подтверждение того, что игровые видеокарты с 4 Гбайт VRAM уже не очень-то и игровые.
Не лишним будет отметить и тот факт, что новенькая GeForce RTX 3070 оказалась весьма процессорозависимой видеокартой, и для — не люблю это словосочетание — раскрытия ее потенциала не следует экономить на центральном процессоре и оперативной памяти. Так, в разрешении Full HD сборка с GeForce RTX 3070 опережает аналогичную систему с GeForce RTX 2070 SUPER всего на 18 %, а в 4К — уже на 33 %.
Надеюсь, теперь меня поймут те критики, которые были против того, чтобы я указывал еще не вышедший продукт в сборках «Компьютера месяца»: в нашем тестировании при прочих равных GeForce RTX 3070 оказывается на треть быстрее GeForce RTX 2070 SUPER. Это колоссальное преимущество, которое со временем наверняка будет только расти.
Приведу наглядный пример. Многие считают, что поколение видеокарт GeForce RTX 2000 было переходным. Действительно, среди всех графических адаптеров, построенных на чипах Turing, только GeForce RTX 2080 Ti (и GeForce RTX 2080 SUPER впоследствии) предложила более высокий уровень быстродействия в играх на фоне решений поколения Pascal — предложила за 100 000 рублей. Остальные же ускорители графики повторяли достижения старших представителей семейства Pascal: GeForce RTX 2080 соответствовала уровню GeForce GTX 1080 Ti, а GeForce RTX 2070 чуть опережала GeForce GTX 1080. Откройте статью «Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 XTREME: RTX для скептиков», и вы увидите, что обозначенный ускоритель опережает GeForce GTX 1080 Founders Edition в среднем на 14 %, но есть игры, в которых разница FPS не превышала и 5 %. Прошло время (почти два года), и мы видим, что теперь разница между GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080 достигает серьезных 21/27 %, если сравнивать средний/минимальный FPS. Фанаты теории заговоров закричат о целенаправленном занижении производительности видеокарт поколения Pascal в новых драйверах, но по факту сказываются различия в микроархитектуре, ведь Turing и Ampere гораздо лучше проявляют себя в играх с API DirectX 12 и Vulkan. Вот и все.
Продвинутую сборку с видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER можно было с о-о-очень большой натяжкой рекомендовать для современных игр в разрешении Ultra HD. Тестирование показывает, что в абсолютном большинстве случаев придется снижать качество графики. Теперь же, установив в систему GeForce RTX 3070, делать это придется гораздо реже.
Впрочем, здесь есть один тонкий момент. Смотрите, из 16 игр в шести случаях потребление VRAM превысило 6 Гбайт и в трех — 8 Гбайт. То есть уже сейчас более чем в половине игр видеопамяти хватает, что называется, впритык. А ведь мы только что увидели, как за пять лет деградировала продвинутая сборка 2015 года c GeForce GTX 980 на борту…
С другой стороны, предельное потребление VRAM совершенно не означает, что вы столкнетесь с заметными тормозами в играх. С теми настройками и в тех сценах, которые я выбрал для тестирования, GeForce RTX 3070, как видите, проявила себя довольно стабильно — видеокарту «спасает» быстрая GDDR6-память и быстрая ОЗУ в компьютере. Посмотрите результаты тестирования сборок с GeForce RTX 2070 SUPER: стоило мне уменьшить эффективную частоту комплекта DDR4-памяти, как в Horizon Zero Dawn, «кушающей» больше 8 Гбайт видеопамяти, появились просадки FPS — они стали стабильно отображаться в 99-м процентиле. То же самое мы видим и в Shadow of the Tomb Raider.
С другой стороны, это совершенно не означает, что просадок FPS не будет в других локациях в той или иной игре. Считаю, что этот вопрос нужно изучить более подробно — и точно после выхода конкурентных решений от AMD, ведь видеокарты Radeon RX 6000 предложат, как это часто бывает, больше памяти за те же или даже меньшие деньги. Ну и ждем окончательной информации о том, будут ли «зеленые» выпускать версии GeForce RTX 3000 с увеличенным объемом VRAM. Думаю, здесь очень многое зависит от (не)успеха Big Navi.
⇡#Выводы
Знакомство с GeForce RTX 3070 оставило разные впечатления. NVIDIA действительно предложила геймерам эквивалент GeForce RTX 2080 Ti по гораздо меньшей цене. Пока эта «гораздо меньшая цена» наблюдается только на бумаге, но различные источники утверждают, что ситуация с доступностью GeForce RTX 3070 будет в разы лучше, чем в случае с GeForce RTX 3080 и 3090. Будем наблюдать за ситуацией, в общем, но даже сейчас очевидно, что брать новые видеокарты уровня GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 SUPER и т. д. в компьютерных магазинах нет никакого смысла. Разве что по большим скидкам или же на рынке б/у комплектующих — только это уже ни разу не вотчина «Компьютера месяца».
Как и моего коллегу Валерия Косихина, который несколькими днями ранее познакомил вас с эталонной версией GeForce RTX 3070, меня беспокоит факт наличия у этой модели всего 8 Гбайт VRAM. Пока такого объема оказывается достаточно в большинстве игр, но что будет дальше? Впрочем, ответ на этот и многие другие вопросы вы обязательно найдете в будущих выпусках «Компьютера месяца».
Выражаем благодарность компаниям Corsair, MSI, а также компьютерному магазину «Регард» за предоставленное для тестирования оборудование
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