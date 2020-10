Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет

О перспективах GeForce RTX 3070 я всерьез заговорил еще в октябрьском выпуске нашей постоянной рубрики «Компьютера месяца» — практически за месяц до выхода видеокарты в продажу. Ох, сколько же на меня вылилось… критики: «Да как ты смеешь советовать то, чего еще нет в продаже?!» А между тем на нашем сайте вышли обзоры GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, после прочтения которых стало ясно, что GeForce RTX 3070 по уровню быстродействия действительно вплотную подберется к GeForce RTX 2080 Ti. Вот и получается, что при таких раскладах у меня элементарно не поднялась рука советовать читателям устаревшие модели видеокарт, цена которых соответствует цене новинки NVIDIA или приближается к ней.

Однако с этой минуты GeForce RTX 3070 перестала быть виртуальной видеокартой — компьютерным магазинам во всем мире разрешено продавать нереференсные версии этой модели. Конечно, первое время спрос на новинку будет бешеный, а вместе с ним появятся дефицит и завышенные цены. Тем не менее очевидно и то, что «три тысячи семидесятая» на определенное время закрепится в продвинутой сборке «Компьютера месяца». Так что прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, давайте посмотрим, насколько обновленная конфигурация игрового ПК станет быстрее в играх — современных и не очень. В этот раз взглянуть на продвинутую сборку я предлагаю под другим углом — историческим, ведь мне удалось достать все необходимые комплектующие для сравнения системных блоков, рекомендуемых в «Компьютере месяца» последние 5 лет.

⇡#Как менялась продвинутая сборка с 2015 года по сегодняшний день

Напоминаю, что в рубрике «Компьютер месяца» (гиперссылка ведет на архив со всеми выпусками) мы рассказываем об актуальных игровых системных блоках, разделенных на несколько категорий. Сегодня речь пойдет о продвинутой сборке — дорогих системах, предназначенных для игр с использованием максимального качества графики.

В апреле 2020 года «Компьютеру месяца» исполнилось 5 лет — в честь этого события на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца. Спецвыпуск: вспоминаем, как менялись домашние ПК за последние 5 лет». В этом материале я подробнейшим образом рассказал про то, как менялся российский рынок компьютерной техники: какие наблюдались тенденции и какие устройства были достойны покупки; как обстояло дело с конкуренцией в сегменте массовых игровых компьютерных платформ; с какими трудностями столкнулись мы с вами, обыкновенные пользователи, — милости прошу к неспешному и вдумчивому чтению, если вы вдруг пропустили этот труд.

Довольно часто конфигурации «Компьютера месяца» претерпевали заметные изменения. В таблице ниже указаны, на мой взгляд, самые популярные и знаковые комплектующие, рекомендуемые в рамках продвинутой сборки в том или ином году.

Эволюция продвинутой сборки Основные комплектующие 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Процессор FX-8350 (микроархитектура Piledriver, платформа AM3+, 32 нм, 8 ядер, 4,0 (4,2) ГГц, 8 Мбайт L3) или Core i5-4690K (микроархитектура Haswell, 22 нм, платформа LGA1150, 4 ядра, 3,3 (3,7) ГГц, 6 Мбайт L3) — 14 000/19 000 рублей Core i7-6700K (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1151-v1, 4 ядра и 8 потоков, 4,0 (4,2) ГГц, 8 Мбайт L3) — 26 000 рублей Ryzen 7 1700X (микроархитектура Zen, 14 нм, платформа AM4, 8 ядер и 16 потоков, 3,4 (3,8) ГГц, 16 Мбайт L3) или Core i7-8700 (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1151-v2, 6 ядер и 12 потоков, 3,2 (4,6) ГГц, 12 Мбайт L3) — 24 000/30 000 рублей Ryzen 7 1800X (микроархитектура Zen, 14 нм, платформа AM4, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (4,0) ГГц, 16 Мбайт L3) или Core i7-8700 (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1151-v2, 6 ядер и 12 потоков, 3,2 (4,6) ГГц, 12 Мбайт L3) — 19 000/25 000 рублей Оперативная память 16 Гбайт DDR3-1866 — 7 000 рублей 16 Гбайт DDR4-2133 — 5 500 рублей 16 Гбайт DDR4-3200 — 13 000 рублей 16 Гбайт DDR4-3200 — 12 500 рублей Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 4 Гбайт — 38 000 рублей GeForce GTX 1070 8 Гбайт — 35 000 рублей GeForce GTX 1080 8 Гбайт — 37 000 рублей GeForce RTX 2070 8 Гбайт — 38 500 рублей Накопитель SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 9 000 + 5 500 рублей SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 7 500 + 3 500 рублей SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 6 500 + 3 000 рублей SSD 240-256 Гбайт (PCI Express 3.0) — 5 000 рублей Цена системного блока 101 000 рублей 102 000 рублей 105 000 рублей 103 000 рублей

Эволюция продвинутой сборки Основные комплектующие 2019 год 2020 год Процессор Ryzen 7 3700X (микроархитектура Zen 2, 7 нм, платформа AM4, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3) или Core i7-9700F (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1151-v2, 8 ядер, 3,0 (4,7) ГГц, 12 Мбайт L3) — 23 500/23 500 рублей Ryzen 7 3700X (микроархитектура Zen 2, 7 нм, платформа AM4, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3) или Core i7-9700F (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1151-v2, 8 ядер, 3,0 (4,7) ГГц, 12 Мбайт L3) — 26 500/28 000 рублей Ryzen 7 3700X (микроархитектура Zen 2, 7 нм, платформа AM4, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3) или Core i7-10700 (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1200, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3) — 26 500/31 000 рублей Ryzen 5 5600X (микроархитектура Zen 3, 7 нм, платформа AM4, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3) или Core i7-10700F (микроархитектура Skylake, 14 нм, платформа LGA1200, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3) — нет данных/28 000 рублей Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200 — 6 000 рублей 16 Гбайт DDR4-3200 — 7 000 рублей 16 Гбайт DDR4-3466 — 5 500 рублей 32 Гбайт DDR4-3466 — 12 000 рублей Видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER 8 Гбайт — 38 500 рублей GeForce RTX 2070 SUPER 8 Гбайт — 43 500 рублей GeForce RTX 2070 SUPER 8 Гбайт — 45 000 рублей GeForce RTX 3070 8 Гбайт — 45 500 рублей Накопитель SSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 5 500 рублей SSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 8 000 рублей SSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 6 500 рублей SSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 12 500 рублей Цена системного блока 95 500 рублей 111 500 рублей 113 500 рублей 120 000 рублей

В графе «2020 год» представлено сразу три набора комплектующих, ведь сегодня мы изучаем очередной виток эволюции продвинутой сборки. До появления платформы LGA1200 и чипов Comet Lake в июне этого года в рамках конфигурации Intel мы полагались на решения LGA1151-v2 и 8-ядерный чип Core i7-9700(F). Платформа AMD AM4, в свою очередь, долгое время использовала 8-ядерный Ryzen 7 3700X, но уже в октябре были анонсированы чипы Ryzen 5000. Как и в случае с GeForce RTX 3070, появился смысл ждать и новинок AMD.

Как видите, на протяжении пяти лет продвинутая сборка предлагала довольно дорогие конфигурации, стоимость которых в большинстве случаев превышала 100 000 рублей, — собственно говоря, поэтому категория и получила такое название. И все последние пять лет мы сталкивались со всевозможными проблемами. В конце 2014 года наступил очередной мировой кризис: GeForce GTX 980 при рекомендованной цене 24 000 рублей в итоге весь 2015 год стоила примерно 38 000 рублей. Затем наступил майнинг-бум; затем мы столкнулись с дефицитом процессоров Intel и заметным подорожанием флеш-памяти; затем начался очередной виток мирового экономического кризиса, подстегиваемый пандемией коронавируса — конец 2020 года встретил нас второй волной COVID-19, очередным майнинг-бумом и дефицитом теперь уже процессоров AMD. Весь жизненный цикл «Компьютера месяца», по сути, проходит в экстремальных условиях, и как тут не вспомнить песню «Остров невезения» в исполнении неподражаемого Андрея Миронова? Во многом поэтому сборки «Компьютера месяца» никогда не привязывались к определенному бюджету — бессмысленная затея в наших реалиях.

Пожалуй, относительно спокойным и удачным для покупки игрового ПК стал только 2019 год — и этот факт наглядно отображен в таблице.

Заметно, как поползли вверх цены на комплектующие в 2020 году, хотя разница в цене между различными версиями продвинутой сборки обусловлена еще и тем, что теперь в ней рекомендуются быстрый терабайтный SSD, а также комплект ОЗУ общим объемом 32 Гбайт.

И все же вполне возможно, что продвинутая сборка вновь претерпит изменения в ближайшем будущем. Да, сегодняшняя статья приурочена к выходу видеокарты GeForce RTX 3070 в продажу, однако нельзя не отметить, что уже в ноябре в продажу поступят процессоры Ryzen 5000, базирующиеся на микроархитектуре Zen 3, и ускорители графики Radeon RX 6000, обещающие долгожданную конкуренцию на рынке High-End-видеокарт. Быть может, в конце года продвинутая сборка станет еще привлекательнее в системе координат «цена — производительность». Мы обязательно уделим пристальное внимание всем вышедшим новинкам — мы же 3DNews.

⇡#История одного ПК

Вы уже обратили внимание, что в таблице выше, сравнивая продвинутые сборки различных лет, я акцентировал внимание читателей исключительно на основных комплектующих, определяющих уровень быстродействия систем. И все же в рамках спецвыпусков «Компьютера месяца» я стараюсь наглядно показать, как может выглядеть та или иная сборка. Этот выпуск не вышел бы без поддержки компаний Corsair, MSI, Intel — в сборке мы использовали комплектующие этих производителей — и компьютерного магазина «Регард». Не секрет, что любой системный блок со схожим набором чипов, логики и контроллеров может иметь бесчисленное число вариаций. Одна из них представлена в таблице ниже.

Представляя на суд наши варианты системных блоков, мы гарантируем, что все комплектующие в них совместимы и полностью работоспособны. Процесс сборки ПК, показанного на фотографии выше, прошел без каких-либо осложнений. Тем, кто никогда самостоятельно не собирал систему, рекомендую ознакомиться со следующими образовательными материалами:

Ситуацию с чипами Zen 3 я описал — на момент создания статьи процессоры серии Ryzen 5000 не поступили в продажу. Так что сегодня за продвинутую сборку будет «отдуваться» платформа LGA1200. Основой сборки стал 8-ядерный процессор Core i7-10700F — дополнительная буква в названии устройства свидетельствует, что в этом чипе заблокировано встроенное графическое ядро. В остальном же Core i7-10700F и Core i7-10700 ничем не отличаются друг от друга, и более подробно про эти «камни» вы можете прочитать здесь.

При снятии ограничений Core i7-10700(F) работает на частоте 4,6 ГГц при загрузке всех восьми ядер — это всего на 100 МГц меньше, чем у флагмана платформы LGA1151-v2 Core i9-9900K. Как всегда, в большинстве сборок «Компьютера месяца» я рекомендую использовать неразгоняемые версии чипов Intel, так как оверклокингом в домашних условиях занимается абсолютное меньшинство пользователей. Полагаю, энтузиасты, которым нужен процессор под разгон, сами определятся с выбором.

Но так ли нужны Core i7-10700K (34 500 рублей) или Core i7-10700KF (33 000 рублей)? Вам в лучшем случае удастся выжать из этих чипов дополнительные 400 МГц, а скорее даже 300 МГц. Так, по данным Silicon Lottery (сервиса, занимающегося отбором удачных оверклокерских CPU), среди Core i7-10700K стабильно работать на частоте 5 ГГц могут в среднем два процессора из трех. Отметку же в 5,1 ГГц покоряют лишь 20 % экземпляров — каждый пятый чип.

Заметно сэкономить позволит покупка 6-ядерника Intel. Неразгоняемый Core i5-10600 стоит в «Регарде» 20 000 рублей с учетом небольшого округления, а Core i5-10600KF — 20 500 рублей. Недостача 2 ядер и 4 потоков несильно скажется на производительности системы в большинстве игр — вы можете судить об этом, прочитав статью «Core i5-10600K против Ryzen 5 3600XT: две дороги в оптимум». И все же есть проекты (World War Z, Total War: Three Kingdoms и др.), в которых разница в быстродействии между 6- и 8-ядерными моделями, использующими одну микроархитектуру и работающими на схожей частоте, составляет 10 %.

Я неоднократно повторял в «Компьютере месяца», что мы живем в эпоху 6-ядерников, однако все чаще сталкиваемся с тем, что играм требуется больше ядер. Полагаю, выход консолей нового поколения ускорит приближение эпохи 8-ядерных чипов. Так что покупка Core i7-10700(F) — это заметное увеличение актуальности сборки. В том числе и на вторичном рынке.

С недавних пор в продвинутой сборке рекомендуется комплект ОЗУ объемом 32 Гбайт. В статье «Какая оперативная память необходима игровому компьютеру в 2020 году (и в 2021-м — тоже)» мы в очередной раз убедились, что 16 Гбайт все еще достаточно для игрового ПК любой мощности, но уже есть игры, которым такой объем памяти, что называется, впритык. Собственно говоря, AM4 и LGA1200 — это последние платформы, поддерживающие память стандарта DDR4. Новые решения AMD и Intel уже будут поддерживать ОЗУ DDR5, поэтому покупка комплекта на 32 Гбайт позволит не заморачиваться с выбором подходящего комплекта через два-три года. Больше памяти — не меньше.

Что касается твердотельного накопителя, то в рамках продвинутой сборки уже давно рекомендуются быстрые NVMe SSD объемом 1 Тбайт. Что интересно, поддержка таких устройств реализована еще в платформе LGA1150. Только тогда подобные SSD стоили баснословных денег. Например, за 512-гигабайтную версию Samsung SM951 в 2015 году пришлось бы отдать 460 долларов США.

При том что Core i7-10700(F) не имеет разблокированного множителя, этот процессор нельзя отнести к когорте холодных чипов. 8-ядерники Intel потребляют приличное число ваттов: в CINEBENCH R20 энергопотребление системы доходит до 215 Вт, а в Prime95, использующем векторный набор команд AVX2, — до 294 Вт. Логично, что такому чипу требуется эффективный кулер.

Обычно в рамках продвинутой сборки я для охлаждения чипов AMD и Intel рекомендую дорогую и массивную «башню» — так называемый воздушный кулер. Однако партнером этого спецвыпуска выступает компания Corsair, которая славится своими необслуживаемыми СЖО. Ребята из российского представительства предложили взять модель H100i RGB PLATINUM 240 — я не отказался.

Как видно из названия, «водянка» оснащена двухсекционным алюминиевым радиатором и парой 120-мм вентиляторов. Крыльчатки ML PRO оснащены RGB-подсветкой, а также поддерживают технологию магнитной левитации. Частота вращения каждого вентилятора может меняться в диапазоне от 400 до 2400 об/мин.

Оснащен RGB-подсветкой и корпус водоблока — в него установлено 16 светодиодов. Всего же H100i RGB PLATINUM 240 поддерживает пять режимов работы. Подсветка устройства настраивается при помощи программы iCUE. С ее же помощью пользователь может регулировать частоту вращения помпы и вентиляторов, а также отслеживать температуру ЦП и хладагента. Кроме того, новые профили охлаждения Zero RPM позволяют полностью остановить вентиляторы при низкой температуре, чтобы исключить шум.

В результате, работая в автоматическом режиме, H100i RGB PLATINUM 240 не позволяла ядрам Core i7-10700F греться выше 80 градусов Цельсия в Blender 2.90 и выше 60 градусов Цельсия — в играх.

Высокое энергопотребление 8-ядерников Intel накладывает определенные ограничения и на материнские платы, ведь надо брать устройство, которое гарантированно обеспечит стабильную работу системы во всех условиях. Одной из таких плат является модель MSI MAG Z490 TOMAHAWK. Конвертер питания состоит из 8-канального ШИМ-контроллера ON Semiconductor PCP81229 и сборок NCP302155. За питание ядер CPU отвечает 6 сдвоенных фаз, еще по одной фазе приходится на питание системного агента и встроенного графического ядра чипа. Что ж, такой VRM легко справляется даже с разогнанным 10-ядерным Core i9-10900K. На всякий случай питание процессора обеспечивается двумя разъемами EPS по схеме 8+4.

По остальным характеристикам MAG Z490 TOMAHAWK целиком и полностью подходит для использования в продвинутой сборке. Так, устройство наделено сразу восемью коннекторами для подключения вентиляторов. Среди внутренних слотов присутствует пара M.2, поддерживающих накопители с интерфейсом PCI Express (в случае с чипами Comet Lake — третьего поколения) и оснащенных охлаждающими радиаторами.

Слоты расширения, предназначенные для подключения видеокарт, не поддерживают технологию SLI, но это в 2020 году мало кого заботит. Зато основной PEG-разъем армирован, а ведь новые видеокарты AMD и NVIDIA стали еще больше и тяжелее. Наконец, на PCB устройства есть внутренний разъем USB 3.2 Gen 1 С-типа.

Панель ввода/вывода MAG Z490 TOMAHAWK насчитывает сразу два разъема RJ-45 — устройство оснащено парой сетевых контроллеров с пропускной способностью 1,0 и 2,5 Гбит/с. Здесь же вы найдете два порта USB 2.0, один USB 3.2 Gen2 C-типа, четыре USB 3.2 Gen1 A-типа и один USB 3.2 Gen2 A-типа.

За звук в устройстве отвечает хорошо знакомый чип Realtek ALC1200.

На нашем сайте уже вышел обзор референсной версии GeForce RTX 3070 — в этой статье подробно разобраны особенности эталонной видеокарты и графического процессора GA104. Для написания этого материала компания MSI предоставила нам модель GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO — весьма навороченную кастомную версию новинки NVIDIA.

Конструктивно модель GeForce RTX 3070 от MSI очень напоминает недавно рассмотренную тестовой лабораторией видеокарту GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Так, ускоритель получил довольно габаритный кулер, оснащенный, как видно из названия, сразу тремя вентиляторами. Четвертое поколение «карлсонов» Torx получило сдвоенные лопасти, которые, по данным производителя, улучшили фокусировку воздушного потока. Диаметр каждого вентилятора составляет 90 мм, вся троица вращается в одном направлении.

Радиатор кулера имеет две секции алюминиевых ребер, насаженных на пять медных никелированных теплотрубок. В MSI уточняют, что тепловые трубки сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения с графическим чипом. Используется технология прямого контакта. Это необходимо для равномерного распределения тепла по всей длине радиатора.

Видеокарта получила приличный заводской разгон GPU — в играх частота чипа меняется в диапазоне от 1950 до 2010 МГц. При этом кулер великолепно справляется со своей работой, так как максимальная температура процессора не превышает 62 градусов Цельсия. Уровень шума, измеренный с расстояния в 15 см, составил 35,8 дБА — это очень тихо, практически бесшумно. В этом отношении GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO работает заметно эффективнее GeForce RTX 3070 Founders Edition, которую тоже можно назвать тихой и холодной.

А еще модель MSI работает в полупассивном режиме, и вентиляторы кулера начинают вращаться только при нагреве ядра свыше 50 градусов Цельсия.

Из приятных мелочей отмечу наличие у GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO красочной RGB-подсветки. Ей оснащены полоска на торце видеокарты, надпись «MSI» с логотипом дракона и черточки, расположенные по краям среднего вентилятора.

К видеокарте необходимо подключить два разъема PCI-E 6+2. В целом энергопотребление GeForce RTX 3070 оказывается ниже, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Это значит, что сборке с такой видеокартой с запасом хватит блока питания с честными 600 Вт. В играх компьютер с GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO и Core i7-10700F потреблял 300-350 Вт.

Под честностью подразумевается количество энергии, которое блок способен передавать по 12-вольтовой линии. В сборке использовалась модель Corsair RM650 версии 2019 года, которая по 12-вольтовой отдает до 648 Вт энергии — почти 100 % от заявленной мощности. Еще 130 Вт передается по 5- и 3,3-вольтовым линиям. Устройство соответствует стандарту 80 PLUS Gold — следовательно, его КПД не падает ниже 88 % при напряжении 230 В.

RM650 получил полностью модульный кабель-менеджмент, в комплекте идут все необходимые провода. Ту же GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO со временем можно будет заменить моделью с тремя разъемами PCI-E 6+2 — мы видим, что ускорители графики с TDP 300+ Вт вновь стали модными. Вместе с тем все провода блока имеют приличный запас по длине.

Система охлаждения RM650 включает 135-мм вентилятор. Он активируется только в момент, когда система потребляет больше 200 Вт электроэнергии, однако во всем диапазоне мощности устройство работает практически бесшумно. При этом компоненты БП не нагреваются выше 65 градусов Цельсия.

Corsair 4000D

Наконец, все комплектующие продвинутой сборки были помещены в Midi-Tower-корпус Corsair 4000D. Сразу же стоит отметить, что в продаже вы встретите три варианта этого устройства: «обычный», AIRFLOW и iCUE 4000X RGB — плюс каждая модель доступна в белом и черном цветах. В первом случае (на фото выше) корпус оснащен глухой передней панелью. Второй вариант оснащен стенкой с перфорацией, а третий — панелью, выполненной из закаленного стекла. Корпус может комплектоваться как вентиляторами с RGB-подсветкой, так и обычными крыльчатками. Во всех случаях левая боковая панель выполнена из толстого закаленного стекла.

Передняя стенка у Corsair 4000D глухая условно — она действительно монолитна и при необходимости очень просто снимается. В то же время забор воздуха спереди не сильно ограничен, так как по бокам присутствуют довольно большие зазоры.

В целом перед нами… классика в форм-факторе Midi-Tower. Блок питания устанавливается снизу, посадочное место оснащено съемным пылевым фильтром. Он и корзина для 3,5-дюймовых накопителей спрятаны за металлическим забралом. Область, куда устанавливается материнская плата и сопутствующее железо, не имеет никаких дополнительных выемок, салазок и корзин. На переднюю панель можно установить 360-мм радиатор СЖО, сверху поместится 280-мм радиатор. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарт — 360 мм.

Очень удобно организовано пространство за заградительной стенкой корпуса. Здесь есть много места (25 мм) для прокладки кабелей, а торчащие провода прячутся за специальной шторкой. Как итог, собрать систему с GeForce RTX 3070 в таком корпусе не составило никакого труда.

⇡#Методика и тестовый стенд

Громадное число тестирований было проведено при помощи следующего оборудования и программного обеспечения:

Тестовое оборудование Центральный процессор Intel Core i9-10900K

Intel Core i7-10700F

Intel Core i7-9700F

Intel Core i7-8700

Intel Core i7-6700K

Intel Core i5-4690K Охлаждение Corsair H100i RGB Platinum 240 Материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK

ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac

ASUS Z170 PRO GAMING

ASUS Z97-PRO Оперативная память Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z3466C16, DDR4-3466, 2 × 8 Гбайт (работала в режимах DDR4-3466 и DDR4-3200)

Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18, DDR4-4400, 4 × 16 Гбайт (работала в режим DDR4-3600 и DDR4-3466 (16-16-16-28))

Samsung M378A1K43CB2-CTD, 2 × 8 Гбайт

G.Skill TRIDENT F3-2400C10Q32GTX, 2 × 8 Гбайт Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GAMING PRO

MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING

MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO

ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI

NVIDIA GeForce GTX 1080 Founder Edition

NVIDIA GeForce GTX 1070 Founders Edition

NVIDIA GeForce GTX 980 Founders Edition Накопитель Samsung 970 EVO, 1 Тбайт Блок питания Corsair AX1000, 1000 Вт

Corsair RM650, 650 Вт Корпус Открытый стенд

Corsair 4000D Tempered Glass Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 10 Pro x64 2004 ПО для видеокарт NVIDIA 456.96 Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 18.0.2.2 Измерение FPS Fraps 3.5.99 FRAFS Bench Viewer Разгон и мониторинг GPU-Z 2.29.0 MSI Afterburner 4.6.3 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Тестирование сборок проводилось в 16 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

The Witcher III: Wild Hunt. DirectX 11. Новиград и окрестности. Максимальное качество.

GTA V. DirectX 11. Город. Максимальное качество, FXAA + 2x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл.

Watch_Dogs 2. DirectX 11. Сан-Франциско и окрестности. Режим «Ультра», HD-текстуры — вкл., SMAA.

Deus Ex: Mankind Divided. DirectX 12. Комплекс «Утулек». Максимальное качество, MSSA × 2 (в Ultra HD — без АА).

PlayerUnknown's Battlegrounds. DirectX 11. Режим тренировки. Режим «Ультра».

Shadow of the Tomb Raider. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, DXR — выкл., TAA.

Assassin’s Creed Odyssey. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Самое высокое».

Battlefield V. DirectX 12. Миссия «Последний Тигр». Режим «Ультра», TAA, DXR — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

Gears 5. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Metro: Exodus. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Horizon Zero Dawn. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Наивысшее качество, TAA.

Death Stranding. DirectX 12. Пролог. Максимальное качество.

A Total War Saga: TROY. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Макс.», 4x AA (в Ultra HD — без АА).

DOOM Eternal. Vulkan. Начало игры. Режим «Ультра».

Mafia: Definitive Edition. DirectX 11. Режим прогулки. Максимальное качество.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы MSI Afterburner. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тем, кто желает сравнить GeForce RTX 3070 с другими видеокартами, рекомендую прочитать наш обзор GeForce RTX 3070 версии Founders Edition — в нем различные ускорители протестированы в одинаковых условиях. В том числе из этого материала вы узнаете, насколько хорошо проявляет себя новинка NVIDIA в играх с включенными трассировкой лучей и DLSS.

Здесь же сравнивается уровень быстродействия сборок, ведь FPS в играх зависит не только от видеокарты. И чтобы показать все прелести (и недостатки) обновленной продвинутой сборки «Компьютера месяца», я протестировал сразу девять различных конфигураций. Вот они:

Хорошая «компашка» получилась, однако. Нельзя не заметить, что в списке присутствуют только комплектующие Intel и NVIDIA, хотя практически всегда в продвинутой сборке была платформа AMD. Несмотря на потрясающий прорыв процессоров Ryzen с 2016 года по ноябрь 2020 года, в играх все это время лучше проявляли себя сборки с чипами Intel — и это тоже своеобразный итог прошедшей пятилетки…

Напомню, что этот материал написан за несколько дней до старта продаж процессоров Ryzen 5000 — последней серии чипов, поддерживаемых платформой AMD AM4. Я специально чуть выше использовал оговорку «по ноябрь 2020 года» — очень может случиться так, что на финише этого года «красные» заберут пальму первенства в игровом сегменте, а Intel сможет достойно ответить только в следующем году. Если сможет, конечно.

Выход ПК-версий игр 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год The Witcher III: Wild Hunt;

GTA V Watch_Dogs 2;

Deus Ex: Mankind; Divided PlayerUnknown's Battlegrounds Shadow of the Tomb Raider;

Assassin’s Creed Odyssey;

Battlefield V Red Dead Redemption 2;

Gears 5;

Metro: Exodus Horizon Zero Dawn;

Death Stranding;

A Total War Saga: TROY;

DOOM Eternal;

Mafia: Definitive Edition

Тестирование сборок проводилось в 16 различных играх, вышедших с 2015 по 2020 год. Тем не менее большая часть приложений для ПК-платформы представлена релизами последних трех лет.

Результаты тестирования сборок в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) Core i5-4690K + GeForce GTX 980 Core i7-6700K + GeForce GTX 1070 Core i7-8700 + GeForce GTX 1080 Core i7-8700 + GeForce RTX 2070 Core i7-9700F + GeForce RTX 2070 SUPER Core i7-10700F + GeForce RTX 2070 SUPER Core i7-10700F + GeForce RTX 3070 Core i9-10900K + GeForce RTX 2080 Ti Core i9-10900K + GeForce RTX 3080 AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN The Witcher III: Wild Hunt 63 55 78 65 97 80 116 80 131 91 132 99 164 102 172 111 190 118 GTA V 69 55 85 61 103 73 106 75 112 80 127 90 130 94 139 100 136 100 Watch_Dogs 2 44 20 55 36 67 47 74 54 82 61 85 62 109 77 106 80 124 80 Deus Ex: Mankind Divided 43 21 59 39 70 40 81 54 91 61 93 66 112 71 116 75 123 75 PlayerUnknown's Battlegrounds 96 80 129 96 148 100 177 126 197 137 205 157 263 172 283 188 291 188 Shadow of the Tomb Raider 51 40 71 55 85 66 105 81 123 98 125 98 158 124 161 124 180 145 Assassin’s Creed Odyssey 40 31 49 40 59 43 67 47 78 56 83 60 104 70 95 68 105 70 Battlefield V 62 24 77 46 95 60 111 78 128 92 129 98 169 106 165 111 194 111 Red Dead Redemption 2 34 1 41 33 49 39 69 55 80 65 80 65 100 83 103 84 121 92 Gears 5 53 35 76 57 91 63 99 74 118 89 118 89 147 99 143 103 162 119 Metro: Exodus 34 19 48 24 58 26 65 31 80 40 80 40 101 49 105 46 123 58 Horizon Zero Dawn 42 21 56 36 69 47 84 57 96 57 96 68 126 86 127 89 149 105 Death Stranding 67 50 88 57 108 70 128 104 142 114 143 116 174 147 183 157 211 170 A Total War Saga: TROY 41 24 58 45 70 52 79 59 90 71 90 71 111 86 120 91 137 100 DOOM Eternal 0 0 132 103 157 121 214 162 247 202 247 202 347 266 328 267 412 331 Mafia: Definitive Edition 60 39 79 56 94 62 109 71 127 91 124 85 161 105 165 114 191 115

Подведем главный итог сегодняшнего тестирования. То, ради чего и затевалась все это: за пять лет продвинутая сборка стала быстрее в играх на 310 %, а средний FPS во всех играх в разрешении Full HD увеличился более чем втрое! Конечно же, на такой итог повлиял выход GeForce RTX 3070, которая предлагает (пусть и с некоторыми оговорками) уровень быстродействия GeForce RTX 2080 Ti.

На сборку с GeForce GTX 980 больно смотреть в 2020 году: сегодня такая система подходит для игр в разрешении Full HD с включенными средними настройками качества графики — похожую производительность предлагает современная GeForce GTX 1650 SUPER, также оснащенная 4 Гбайт VRAM. И да, нехватка памяти ощущается во многих играх — в некоторых приложениях наблюдаются очень сильные просадки FPS, в народе именуемые фризами.

А еще стенд с GeForce GTX 980 не смог запустить Red Dead Redemption 2 в разрешении WQHD и DOOM Eternal — эти игры просто не позволили мне выставить требуемое качество графики, ссылаясь на нехватку видеопамяти. Конечно же, я бы мог снизить настройки в этих программах, но не стал этого делать — продвинутая сборка «Компьютера месяца» всегда ориентировалась на максимальное качество графики в современных проектах! «Баранки» в таблицах — наглядное подтверждение того, что игровые видеокарты с 4 Гбайт VRAM уже не очень-то и игровые.

Результаты тестирования сборок в играх, WQHD, FPS (больше — лучше) Core i5-4690K + GeForce GTX 980 Core i7-6700K + GeForce GTX 1070 Core i7-8700 + GeForce GTX 1080 Core i7-8700 + GeForce RTX 2070 Core i7-9700F + GeForce RTX 2070 SUPER Core i7-10700F + GeForce RTX 2070 SUPER Core i7-10700F + GeForce RTX 3070 Core i9-10900K + GeForce RTX 2080 Ti Core i9-10900K + GeForce RTX 3080 AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN The Witcher III: Wild Hunt 46 40 56 50 69 61 80 70 94 83 95 86 121 95 129 100 150 103 GTA V 48 40 66 50 81 60 92 68 105 78 105 78 124 87 128 98 133 100 Watch_Dogs 2 32 18 42 31 48 36 55 44 64 51 64 51 85 67 83 68 101 71 Deus Ex: Mankind Divided 24 10 38 20 46 23 56 39 63 46 64 48 82 62 87 67 101 72 PlayerUnknown's Battlegrounds 64 58 87 79 99 82 121 101 135 116 139 127 190 151 193 154 230 155 Shadow of the Tomb Raider 33 25 47 37 56 45 72 57 85 69 85 69 110 90 113 91 133 107 Assassin’s Creed Odyssey 23 15 42 35 46 38 54 43 61 50 65 55 76 58 85 65 90 65 Battlefield V 41 20 58 41 70 47 83 60 96 70 96 71 130 98 127 96 162 101 Red Dead Redemption 2 0 0 32 26 39 31 55 44 63 53 63 53 80 64 83 67 100 78 Gears 5 36 10 52 40 62 46 69 53 84 64 84 64 107 81 104 78 131 96 Metro: Exodus 25 15 37 20 45 24 52 27 63 36 63 36 80 45 83 44 105 53 Horizon Zero Dawn 33 19 45 31 54 36 66 44 76 49 76 51 103 70 102 73 123 85 Death Stranding 44 35 62 39 74 47 89 75 101 87 101 87 129 111 136 116 161 135 A Total War Saga: TROY 31 24 39 31 48 37 55 42 62 48 62 48 78 59 83 61 98 73 DOOM Eternal 0 0 94 72 109 87 151 122 177 142 177 142 256 200 239 189 324 252 Mafia: Definitive Edition 39 35 54 50 64 50 74 66 84 75 84 75 113 83 114 89 144 99

Не лишним будет отметить и тот факт, что новенькая GeForce RTX 3070 оказалась весьма процессорозависимой видеокартой, и для — не люблю это словосочетание — раскрытия ее потенциала не следует экономить на центральном процессоре и оперативной памяти. Так, в разрешении Full HD сборка с GeForce RTX 3070 опережает аналогичную систему с GeForce RTX 2070 SUPER всего на 18 %, а в 4К — уже на 33 %.

Надеюсь, теперь меня поймут те критики, которые были против того, чтобы я указывал еще не вышедший продукт в сборках «Компьютера месяца»: в нашем тестировании при прочих равных GeForce RTX 3070 оказывается на треть быстрее GeForce RTX 2070 SUPER. Это колоссальное преимущество, которое со временем наверняка будет только расти.

Приведу наглядный пример. Многие считают, что поколение видеокарт GeForce RTX 2000 было переходным. Действительно, среди всех графических адаптеров, построенных на чипах Turing, только GeForce RTX 2080 Ti (и GeForce RTX 2080 SUPER впоследствии) предложила более высокий уровень быстродействия в играх на фоне решений поколения Pascal — предложила за 100 000 рублей. Остальные же ускорители графики повторяли достижения старших представителей семейства Pascal: GeForce RTX 2080 соответствовала уровню GeForce GTX 1080 Ti, а GeForce RTX 2070 чуть опережала GeForce GTX 1080. Откройте статью «Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 XTREME: RTX для скептиков», и вы увидите, что обозначенный ускоритель опережает GeForce GTX 1080 Founders Edition в среднем на 14 %, но есть игры, в которых разница FPS не превышала и 5 %. Прошло время (почти два года), и мы видим, что теперь разница между GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080 достигает серьезных 21/27 %, если сравнивать средний/минимальный FPS. Фанаты теории заговоров закричат о целенаправленном занижении производительности видеокарт поколения Pascal в новых драйверах, но по факту сказываются различия в микроархитектуре, ведь Turing и Ampere гораздо лучше проявляют себя в играх с API DirectX 12 и Vulkan. Вот и все.

Результаты тестирования сборок в играх, Ultra HD, FPS (больше — лучше) Core i7-10700F + GeForce RTX 2070 SUPER Core i7-10700F + GeForce RTX 3070 Core i9-10900K + GeForce RTX 2080 Ti Core i9-10900K + GeForce RTX 3080 AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN The Witcher III: Wild Hunt 52 48 67 61 72 65 86 77 GTA V 76 60 100 74 105 80 120 87 Watch_Dogs 2 37 32 53 46 51 44 66 55 Deus Ex: Mankind Divided 47 39 64 50 66 52 79 62 PlayerUnknown's Battlegrounds 74 67 101 89 102 89 126 104 Shadow of the Tomb Raider 45 37 60 50 61 52 75 64 Assassin’s Creed Odyssey 44 37 51 44 55 49 61 51 Battlefield V 54 43 73 53 73 56 94 67 Red Dead Redemption 2 40 34 53 44 54 44 67 54 Gears 5 47 38 62 49 61 50 77 61 Metro: Exodus 39 25 50 33 52 33 76 43 Horizon Zero Dawn 42 28 60 41 59 49 73 53 Death Stranding 57 49 75 66 76 64 97 83 A Total War Saga: TROY 52 44 65 50 70 56 85 67 DOOM Eternal 99 72 135 106 128 101 176 131 Mafia: Definitive Edition 44 40 60 53 61 55 79 65

Продвинутую сборку с видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER можно было с о-о-очень большой натяжкой рекомендовать для современных игр в разрешении Ultra HD. Тестирование показывает, что в абсолютном большинстве случаев придется снижать качество графики. Теперь же, установив в систему GeForce RTX 3070, делать это придется гораздо реже.

Впрочем, здесь есть один тонкий момент. Смотрите, из 16 игр в шести случаях потребление VRAM превысило 6 Гбайт и в трех — 8 Гбайт. То есть уже сейчас более чем в половине игр видеопамяти хватает, что называется, впритык. А ведь мы только что увидели, как за пять лет деградировала продвинутая сборка 2015 года c GeForce GTX 980 на борту…

С другой стороны, предельное потребление VRAM совершенно не означает, что вы столкнетесь с заметными тормозами в играх. С теми настройками и в тех сценах, которые я выбрал для тестирования, GeForce RTX 3070, как видите, проявила себя довольно стабильно — видеокарту «спасает» быстрая GDDR6-память и быстрая ОЗУ в компьютере. Посмотрите результаты тестирования сборок с GeForce RTX 2070 SUPER: стоило мне уменьшить эффективную частоту комплекта DDR4-памяти, как в Horizon Zero Dawn, «кушающей» больше 8 Гбайт видеопамяти, появились просадки FPS — они стали стабильно отображаться в 99-м процентиле. То же самое мы видим и в Shadow of the Tomb Raider.

С другой стороны, это совершенно не означает, что просадок FPS не будет в других локациях в той или иной игре. Считаю, что этот вопрос нужно изучить более подробно — и точно после выхода конкурентных решений от AMD, ведь видеокарты Radeon RX 6000 предложат, как это часто бывает, больше памяти за те же или даже меньшие деньги. Ну и ждем окончательной информации о том, будут ли «зеленые» выпускать версии GeForce RTX 3000 с увеличенным объемом VRAM. Думаю, здесь очень многое зависит от (не)успеха Big Navi.

Знакомство с GeForce RTX 3070 оставило разные впечатления. NVIDIA действительно предложила геймерам эквивалент GeForce RTX 2080 Ti по гораздо меньшей цене. Пока эта «гораздо меньшая цена» наблюдается только на бумаге, но различные источники утверждают, что ситуация с доступностью GeForce RTX 3070 будет в разы лучше, чем в случае с GeForce RTX 3080 и 3090. Будем наблюдать за ситуацией, в общем, но даже сейчас очевидно, что брать новые видеокарты уровня GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 SUPER и т. д. в компьютерных магазинах нет никакого смысла. Разве что по большим скидкам или же на рынке б/у комплектующих — только это уже ни разу не вотчина «Компьютера месяца».

Как и моего коллегу Валерия Косихина, который несколькими днями ранее познакомил вас с эталонной версией GeForce RTX 3070, меня беспокоит факт наличия у этой модели всего 8 Гбайт VRAM. Пока такого объема оказывается достаточно в большинстве игр, но что будет дальше? Впрочем, ответ на этот и многие другие вопросы вы обязательно найдете в будущих выпусках «Компьютера месяца».

