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Capcom в очередной раз похвасталась продажами Resident Evil 7 и Monster Hunter: World

Японское издательство Capcom в финансовом отчёте по итогам закончившегося 31 марта фискального года обмолвилось об очередных успехах нескольких своих проектов, включая две части Resident Evil.

Официально самая продаваемая игра франшизы — Resident Evil 7 — к 31 марта текущего года преодолела рубеж в 9 млн реализованных копий. Тремя месяцами ранее этот показатель был на 500 тыс. экземпляров скромнее.

Таким образом, за четвёртый квартал (0,5 млн) прошедшего финансового года Resident Evil 7 продалась в два с половиной раза лучше, чем за третий (0,2 млн). Вероятно, свою роль в этом сыграл ажиотаж вокруг Resident Evil Village.

Достиг новой вершины и ремейк Resident Evil 3 — его результат за закончившийся фискальный год составил 3,9 млн копий. А с учётом предварительных заказов в Японии (до марта 2020 года) — все 4 млн.

Кроме того, за прошедший отчётный период очередное достижение отпраздновала Monster Hunter: World — более 17 млн (17,1 млн) проданных копий. К своему декабрьскому результату игра успела прибавить 300 тыс. экземпляров.

Дебютировавшая 26 марта Monster Hunter Rise за пять дней до завершения фискального года успела разлететься по миру в количестве 4,8 млн копий. К концу же апреля игра достигла 6 млн реализованных копий.

Вышедшая 7 мая Resident Evil Village в финансовый отчёт по понятным причинам не попала, однако тоже показывает достойные результаты: объём отгрузок игры за четыре дня с момента релиза превысил 3 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil 7, resident evil 3, monster hunter: world, capcom
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