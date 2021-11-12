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Mesh-системы ASUS серии ZenWiFi — полноценное решение для частных строений и офисных помещений

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Компания ASUS предлагает на российском рынке широкий выбор роутеров, а также Mesh-систем, позволяющих обеспечить бесперебойный доступ к интернету как в домашних условиях, так и в офисном помещении.

Для обеспечения полноценного покрытия Wi-Fi-связью частного дома, или офиса из нескольких помещений, особенно если речь идёт о многоэтажном строении, предпочтительнее использовать Mesh-систему, позволяющую снять проблему «мёртвых» зон или зон со слабым сигналом, и потери скорости подключения.

В отличие от обычного роутера, обеспечивающего доступ к беспроводной сети из одной точки, в Mesh-системе покрытие беспроводной связью обеспечивает несколько роутеров. Напрямую к модему подключается основной роутер, являющийся шлюзом, а остальные роутеры подключаются к базовому маршрутизатору и ретранслируют с него сигнал с основного устройства.

К достоинствам Mesh-системы следует отнести возможность развёртывания на больших площадях без надобности в прокладке дополнительного кабеля. Для её установки лишь потребуется достаточное количество розеток для обеспечения питания модулей системы и приложение для её настройки. Каждый модуль системы использует сигнал других модулей, благодаря чему обеспечивается стабильное покрытие на всей площади дома или офиса. В случае, если один из узлов системы выйдет из строя, подключённые устройства по-прежнему будут в сети. Модули взаимодействуют друг с другом для перенаправления трафика в случае сбоя одного из них, а также для адаптивной маршрутизации — определения лучшего диапазона для подключённых устройств с целью сохранения максимально возможной скорости.

Узлы Mesh-системы обмениваются данными обо всех подключённых устройствах. Причём, передача данных между устройствами внутри сети может осуществляться без участия основного роутера. В узлах Mesh-сети для обмена информацией используется отдельный канал, позволяющий направлять данные по наиболее короткому пути.

Все узлы в Mesh-системы равноправны и подключение системы к роутеру можно выполнить с любого из них. То есть в системе имеется несколько равнозначных источников сигнала, которые нет необходимости настраивать по отдельности. Добавим, что благодаря бесшовному роумингу пользователь практически не замечает переключение между модулями, перемещаясь по помещению, даже если это происходит во время просмотра видео.

Управление Mesh-системой обычно осуществляется через приложение, в котором можно проверять статус соединения, отслеживать сетевой трафик, а также задавать необходимые параметры работы сети.

Для обеспечения скоростного беспроводного доступа в интернет в помещениях и офисах со сложным рельефом компания ASUS предлагает пользователям целый ряд Mesh-систем, включая серию ASUS ZenWiFi, в которую входят системы ASUS ZenWiFi XD6, ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4), ASUS ZenWiFi AX (XT8) и ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6). Тут же заметим, что по версии SmallBetBuilder представители серии ASUS ZenWiFi занимают первые два места в рейтинге лучших меш-решений на рынке.

Отметим, что устройства серии ASUS ZenWiFi основаны на технологии AiMesh, позволяющей быстро настроить Mesh-систему, а также обеспечивающей возможность объединения с другими AiMesh-совместимыми маршрутизаторами в единую ячеистую сеть Wi-Fi для покрытия беспроводной связью больших помещений. В составе системы AiMesh можно использовать разные модели маршрутизаторов ASUS.

Ещё одна особенность устройств серии ASUS ZenWiFi заключается в гибкости по именованию сети: можно использовать одно имя для всей сети или дать отдельные имена каждому частотному диапазону.

Решение ASUS ZenWiFi XD6 включает два роутера ASUS AX5400 Wi-Fi 6 с суммарной пропускной способностью до 5400 Мбит/с и возможностью покрытия беспроводной связью до 500 м2 помещения. Роутеры базируются на трёхъядерном процессоре Broadcom BCM6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, а также имеют 512 Мбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Мбайт.

Стабильный приём сигнала роутера обеспечивает шесть внутренних антенн. Устройство имеет один гигабитный WAN-порт и три гигабитных LAN-разъёма. Роутер поддерживает технологию MU-MIMO, обеспечивающую возможность одновременной передачи информации группам клиентов, а также Beam Forming, улучшающую использование полосы пропускания беспроводной сети благодаря формированию направленного луча радиосигнала по Wi-Fi.

Безопасность сети гарантирует поддержка шифрования WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS.

Кроме того, во всех устройствах серии реализована информационная защита AiProtection на базе технологий Trend Micro со средствами родительского контроля, позволяющая контролировать с помощью мобильного приложения интернет-доступ каждого члена семьи и на каждом устройстве.

В свою очередь, Mesh-система ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) позиционируется как отличное решение для современного высокотехнологичного дома, подходящее как по дизайну, так и по функциональности, обладая поддержкой «умных» сервисов, включая Alexa и IFTTT.

Система включает один роутер ASUS класса AX1800 Wi-Fi 6 и два узла. Зона её покрытия составляет более 450 м2. Система обеспечивает скорость передачи данных до 1755 Мбит/с в двух диапазонах — 5 ГГц и 2,4 ГГц.  

Роутер оснащён одним портом RJ-45 Gigabits BaseT (WAN) и одним разъёмом RJ-45 Gigabits BaseT (LAN). Устройство поддерживает технологии MU-MIMO, Beam Forming, VPN, обладает защитой от DoS-атак и межсетевым экраном SPI.

Третья Mesh-система серии ASUS ZenWiFi — ASUS ZenWiFi AX (XT8), которая включает два узла, представляющих собой трёхдиапазонный роутер ASUS класса AC3000. Система обеспечивает покрытие беспроводной сетью Wi-Fi с суммарной скоростью передачи данных до 6600 Мбит/с помещений общей площадью до 500 м2.

Роутер основан на четырёхъядерном процессоре с частотой 1,5 ГГц, имеет на борту 512 Мбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Мбайт.

Благодаря поддержке технологий OFDMA и MU-MIMO система обеспечивает передачу данных при одновременном обслуживании нескольких подключённых к маршрутизатору устройств. Реализована информационная защита AiProtection Pro с функцией родительского контроля, имеется поддержка Alexa и IFTTT. Спецификации роутера включают один разъём 2.5G BaseT WAN, три сетевых порта Gigabits BaseT LAN, порт USB 3.1 Gen.

Четвёртая Mesh-система ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6) состоит из одного маршрутизатора ASUS класа AC1500 и двух узлов. Роутер с поддержкой двух диапазонов (2,4 и 5 ГГц) оснащён четырьмя внутренними антеннами, одним разъёмом Gigabits BaseT для WAN и тремя портами RJ45 Gigabits BaseT для LAN. Ёмкость оперативной памяти равна 32 Мбайт, флеш-памяти — 128 Мбайт. Роутер поддерживает технологии MU-MIMO, AiProtection Classic, а также шифрование WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: asus, mesh-сеть, роутер
asus, mesh-сеть, роутер
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