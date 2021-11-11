UGREEN объявила скидки до 85 % на свои устройства в рамках распродажи 11.11

На следующей неделе, 11 ноября пройдёт Всемирный фестиваль шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), отличный повод приобрести себе новую вещь дешевле. Многие бренды примкнут к распродаже 11.11 с предложением товаров по сниженным ценам. Не останется в стороне и компания UGREEN, которая предложит целый ряд устройств со значительной скидкой. Её можно будет получить, воспользовавшись купонами, а также промокодами DNUGE201 и DNREN302.

Например, в рамках распродажи зарядное устройство Ugreen GaN 100 Вт обойдётся всего в $39,99. В нём предусмотрено сразу четыре разъёма: один USB Type-C и USB Type-A, способные выдавать до 22,5 Вт, а также два USB Type-C с максимальной выходной мощностью 100 Вт каждый — хватит даже новым MacBook Pro под нагрузкой.

Интеллектуальное управление питанием обеспечивает оптимальную мощность эффективной, быстрой и безопасной зарядки с его помощью любых устройств. При размерах 69 × 69 × 33,5 м и весе 215 г нет никаких проблем не только оснастить Ugreen GaN 100 Вт каждое рабочее место, но и носить его собой на постоянной основе.

В погоне за компактными габаритами ноутбуков, Apple и другие производители всё чаще отказываются от большого числа разъёмов. В этом случае проблему их нехватки поможет решить USB-концентратор, такой, как UGREEN USB C HUB 4K 60 Гц с возможностью подключения к семи дополнительным портам, включая HDMI, USB Type-C (Power Delivery), USB 3.0, слоты для карт памяти SD/TF и разъём RJ-45 для подключения Ethernet.

Особенностью модели является поддержка видеосигнала в формате 4K @ 60 Гц, а также стандарта HDR10. Полоса пропускания концентратора составляет 18 Гбит/с, а сетевого разъёма — до 1000 Мбит/с. Предлагается три модели на выбор: 7-в-1, 6-в-1 HDMI PD и 6-в-1 HDMI. Устройство отличается компактными размерами и небольшим весом, поэтому его можно брать с собой на работу или в дорогу.

Стоимость UGREEN USB C HUB 4K 60 Гц составит $24,39.

Современные TWS-наушники с шумоподавлением Ugreen HiTune X6 — отличная альтернатива традиционным проводным моделям. Наушники внутриканального типа в корпусе анатомической формы с поддержкой Bluetooth 5.1 оснащены 10-мм драйверами, обеспечивающими глубокий мощный бас.

Технология активного шумоподавления (ANC) позволяет снизить громкость окружающих звуков на 35 дБ. (как у Apple AirPods Pro). Шесть встроенных микрофонов обеспечивают возможность хорошо слышать собеседника при разговоре по телефону даже в шумной обстановке.

Ugreen HiTune X6 можно брать с собой на тренировки — благодаря защите корпуса по стандарту IPX5 наушники не боятся пота и попадания капель воды. Для управления воспроизведением музыки в устройстве используются сенсорные панели.

Цена Ugreen HiTune X6 в рамках распродажи составит $43,99.

Новая модель беспроводных наушников UGREEN HiTune H3 TWS, похожая на Apple AirPods, отличается высоким качеством при доступной цене. UGREEN HiTune H3 TWS оснащены 12-мм динамическими драйверами (7,5 мм у Apple AirPods), обеспечивающими высокое качество звучания. Благодаря использованию энергоэффективного протокола Bluetooth 5.2 продолжительность автономной работы устройства составляет 6 часов, а с учётом зарядного футляра — до 25 часов.

Ещё одно преимущество UGREEN HiTune H3 TWS заключается в поддержке специального игрового режима с задержкой передачи звука 70 мс, что способствует комфорту геймера во время игры.

Ugreen HiTune H3 TWS можно будет приобрести 11 ноября за $24,99.

UGREEN GaN 65 Вт отличается небольшими габаритами и высокой скоростью зарядки совокупной мощностью 65 Вт. Устройство имеет три порта — два порта USB Type-C и один USB Type-A, а также поддерживает все распространённые протоколы быстрой зарядки. С его помощью можно одновременно заряжать смартфон, планшет и даже ноутбук. А запаса мощности в новой модели хватит даже для 16-дюймового MacBook Pro!

Вместе с тем его размеры на 50 % меньше, чем у зарядного устройства UGREEN GaN 100Вт. Такое устройство не будет лишним в поездке и путешествии.

Стоимость UGREEN GaN 65 Вт в ходе распродажи составит $25,59.