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UGREEN объявила скидки до 85 % на свои устройства в рамках распродажи 11.11

На правах рекламы

На следующей неделе, 11 ноября пройдёт Всемирный фестиваль шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), отличный повод приобрести себе новую вещь дешевле. Многие бренды примкнут к распродаже 11.11 с предложением товаров по сниженным ценам. Не останется в стороне и компания UGREEN, которая предложит целый ряд устройств со значительной скидкой. Её можно будет получить, воспользовавшись купонами, а также промокодами DNUGE201 и DNREN302.

Например, в рамках распродажи зарядное устройство Ugreen GaN 100 Вт обойдётся всего в $39,99. В нём предусмотрено сразу четыре разъёма: один USB Type-C и USB Type-A, способные выдавать до 22,5 Вт, а также два USB Type-C с максимальной выходной мощностью 100 Вт каждый — хватит даже новым MacBook Pro под нагрузкой.

Интеллектуальное управление питанием обеспечивает оптимальную мощность эффективной, быстрой и безопасной зарядки с его помощью любых устройств. При размерах 69 × 69 × 33,5 м и весе 215 г нет никаких проблем не только оснастить Ugreen GaN 100 Вт каждое рабочее место, но и носить его собой на постоянной основе.

В погоне за компактными габаритами ноутбуков, Apple и другие производители всё чаще отказываются от большого числа разъёмов. В этом случае проблему их нехватки поможет решить USB-концентратор, такой, как UGREEN USB C HUB 4K 60 Гц с возможностью подключения к семи дополнительным портам, включая HDMI, USB Type-C (Power Delivery), USB 3.0, слоты для карт памяти SD/TF и разъём RJ-45 для подключения Ethernet.

Особенностью модели является поддержка видеосигнала в формате 4K @ 60 Гц, а также стандарта HDR10. Полоса пропускания концентратора составляет 18 Гбит/с, а сетевого разъёма — до 1000 Мбит/с. Предлагается три модели на выбор: 7-в-1, 6-в-1 HDMI PD и 6-в-1 HDMI. Устройство отличается компактными размерами и небольшим весом, поэтому его можно брать с собой на работу или в дорогу.

Стоимость UGREEN USB C HUB 4K 60 Гц составит $24,39.

Современные TWS-наушники с шумоподавлением Ugreen HiTune X6 — отличная альтернатива традиционным проводным моделям. Наушники внутриканального типа в корпусе анатомической формы с поддержкой Bluetooth 5.1 оснащены 10-мм драйверами, обеспечивающими глубокий мощный бас.

Технология активного шумоподавления (ANC) позволяет снизить громкость окружающих звуков на 35 дБ. (как у Apple AirPods Pro). Шесть встроенных микрофонов обеспечивают возможность хорошо слышать собеседника при разговоре по телефону даже в шумной обстановке.

Ugreen HiTune X6 можно брать с собой на тренировки — благодаря защите корпуса по стандарту IPX5 наушники не боятся пота и попадания капель воды. Для управления воспроизведением музыки в устройстве используются сенсорные панели.

Цена Ugreen HiTune X6 в рамках распродажи составит $43,99.

Новая модель беспроводных наушников UGREEN HiTune H3 TWS, похожая на Apple AirPods, отличается высоким качеством при доступной цене. UGREEN HiTune H3 TWS оснащены 12-мм динамическими драйверами (7,5 мм у Apple AirPods), обеспечивающими высокое качество звучания. Благодаря использованию энергоэффективного протокола Bluetooth 5.2 продолжительность автономной работы устройства составляет 6 часов, а с учётом зарядного футляра — до 25 часов.

Ещё одно преимущество UGREEN HiTune H3 TWS заключается в поддержке специального игрового режима с задержкой передачи звука 70 мс, что способствует комфорту геймера во время игры.

Ugreen HiTune H3 TWS можно будет приобрести 11 ноября за $24,99.

UGREEN GaN 65 Вт отличается небольшими габаритами и высокой скоростью зарядки совокупной мощностью 65 Вт. Устройство имеет три порта — два порта USB Type-C и один USB Type-A, а также поддерживает все распространённые протоколы быстрой зарядки. С его помощью можно одновременно заряжать смартфон, планшет и даже ноутбук. А запаса мощности в новой модели хватит даже для 16-дюймового MacBook Pro!

Вместе с тем его размеры на 50 % меньше, чем у зарядного устройства UGREEN GaN 100Вт. Такое устройство не будет лишним в поездке и путешествии.

Стоимость UGREEN GaN 65 Вт в ходе распродажи составит $25,59.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: ugreen, зарядное устройство, беспроводные наушники, распродажа
ugreen, зарядное устройство, беспроводные наушники, распродажа
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