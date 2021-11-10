Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре

Издательство Square Enix совместно с разработчиками из студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal представило версию Человека-паука, в которой тот предстанет в супергеройском экшене Marvel’s Avengers.

О том, что дружелюбный сосед пополнит список пострелизных персонажей Marvel’s Avengers, было объявлено ещё в августе 2020 года, однако до недавних пор внешний вид героя оставался неизвестен.

Человек-паук по версии Marvel’s Avengers показался на обнародованной разработчиками иллюстрации события «С большой силой». Полноценный трейлер нового супергероя опубликует завтра, 11 ноября, портал IGN.

Напомним, Человеку-пауку в рамках «С большой силой» предстоит дать бой А.И.М. и подружиться с Мисс Марвел и Чёрной вдовой, попутно стараясь скрыть свою настоящую личность.

Человек-паук станет доступен 30 ноября текущего года в версиях Marvel’s Avengers для PS4 и PS5 вместе с релизом контентного обновления 2.2. Сама игра вышла также на PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X и S.