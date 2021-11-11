В очередной тестовой сборке Windows 11 вышло крупное обновление Teams

Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 под номером 22499, она уже доступна в Dev Channel. Ключевым нововведением сборки 22499 стала возможность отображать приложения для совместного использования с другими участниками Teams.

С новой сборкой Microsoft делает акцент на Teams, позиционируя его как незаменимое решение для организаций, которые пока предпочитают конкурирующие Google Meet или Zoom. Для запуска функции общего доступа к приложению нужно навести курсор мыши на него, и под миниатюрой появится кнопка «Поделиться этим окном». Этот режим легко отключить, для чего нужно снова навести мышь на приложение и нажать кнопку «Прекратить совместное использование». Примечательно, что Microsoft готова использовать данную функцию не только для Teams — общий доступ появится и для других мессенджеров. Функция довольно удобная, и будет неудивительно, если она войдёт в официальное обновление Windows 11 Spring 2022 Update в первой половине будущего года.

Ещё одним нововведением в сборке 22499 стала возможность входить с рабочей или учебной учётной записью в приложение Clock. Кроме того, Microsoft исправила ряд ошибок в ОС, в том числе в приложении настроек. Появились исправления, которые относятся к категории «Другое». Тестовая сборка уже доступна для пользователей Dev Channel — если система не выводит уведомлений о её наличии, достаточно проверить обновления. Она также доступна в виде ISO-образа на сайте Microsoft.