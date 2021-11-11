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Российскую критическую инфраструктуру хотят начать переводить на отечественное железо и ПО с 1 января 2023 года

В России могут установить единый срок перехода на отечественное оборудование и ПО — 1 января 2023 года. Это следует из проекта указа об экономических мерах обеспечения технологической независимости и безопасности объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры), разработанного Минцифры и направленного в октябре на согласование в государственно-правовое управление президента. Контролировать импортозамещение софта будет Минцифры, оборудования — Минпромторг. 

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Согласно проекту указа, переход организаций на российское ПО будет осуществляться после окончания срока действия прав на используемый софт и при наличии отечественных аналогов, а в части телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции переход будет производиться по истечении сроков амортизации существующей техники. Другими словами, после 1 января 2023 года объекты КИИ будут обязаны выбирать отечественный софт и железо при замене своих текущих решений. 

Реальный срок перехода на российское ПО будет зависеть от того, какая лицензия у объекта КИИ на его текущий софт — бессрочная или по подписке, говорит заместитель управляющего директора «Ланит-Интеграции» Олег Головко. «Сложнее обстоят дела с лицензиями на прикладное программное обеспечение промышленных систем (АСУТП). Они обычно бессрочные и поставляются иностранными компаниями вместе с их оборудованием», — отметил Головко, добавив, что эксплуатационный цикл АСУТП может составлять до 30 лет.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский считает указанные в проекте сроки нереальными: «Если в части софта у нас ещё есть задел, то понимания, как решить вопрос с необходимым железом, пока нет». Он высказал мнение, что для полного перехода КИИ на отечественное оборудование и ПО потребуется не менее пяти лет.

К тому же этот процесс обойдётся компаниям в крупную сумму. Стоимость полного одномоментного перехода на отечественные аналоги для крупных организаций может достигать 3 млрд руб., говорит глава отдела консалтинга информационной безопасности Step Logic Денис Пащенко.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: импортозамещение, отечественный, оборудование, отечественное по, россия
импортозамещение, отечественный, оборудование, отечественное по, россия
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