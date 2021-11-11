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Представлен корпус-башня Kolink Rocket Complex для плат Mini-ITX

Тайваньская компания Kolink анонсировала компьютерный корпус Rocket Complex, предназначенный для формирования компактных настольных систем с вытянутой по вертикали компоновкой.

Источник изображений: Kolink

Источник изображений: Kolink

Новинка имеет габариты 214,5 × 448,5 × 212,5 мм. В конструкции используются металл и закалённое стекло толщиной 3 мм. Повсеместная перфорация обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что позволяет эффективно отводить тепло от установленных компонентов.

Допускается применение материнских плат формата Mini-ITX. Внутри есть место для 2,8-слотового графического ускорителя с ограничением по длине в 330 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 110 мм.

Несмотря на компактные размеры, система может нести на борту до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма. Интерфейсный блок содержится в верхней части: он получил только по одному порту USB 3.2 Type-C и USB 3.0.

Возможно использование воздушного и жидкостного охлаждения. В первом случае поддерживается монтаж двух 120-мм вентиляторов в боковой части, во втором — радиатора стандарта 240 мм. Размеры блока питания не должны превышать 125 × 130 × 63 мм. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: kolink, корпус
kolink, корпус
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