Tesla наращивает объёмы производства электромобилей быстрее, чем в случае с Ford Model T

Способность Генри Форда (Henry Ford) организовать в начале прошлого века массовое производство относительно доступных автомобилей Model T вошла в учебники по многим дисциплинам, и для любого современного автопроизводителя сравнение с успехом того дебюта было бы лестным. Илон Маск (Elon Musk) утверждает, что темпам экспансии производства компании Tesla нет равных ни в настоящем, ни в прошлом.

Свои заявления глава компании сделал на конференции Future of the Car, как поясняет ресурс Barron’s, который изучил основные моменты почти 80-минутной трансляции с участием Илона Маска. «Наши темпы роста выше, чем у любого массового производства в истории планеты Земля. Мы быстрее, чем Model T», — заявил глава Tesla.

У этих слов Маска есть реальная статистическая основа. Десять лет назад Tesla начала поставлять серийные электромобили Model S, и если учитывать прогноз по объёмам производства на текущий год, то всего с момента начала реализации массовых электромобилей (мелкосерийный Roadster не учитывается) Tesla за первые десять лет деятельности сможет поставить 3,8 млн машин. Легендарная Ford Model T за сопоставимый период своего жизненного цикла смогла разойтись тиражом 3,2 млн штук. Получается, что Tesla пока опережает Ford образца первой половины прошлого века по темпам промышленной экспансии. Напомним, что в ближайшие годы Tesla рассчитывает увеличивать объёмы производства электромобилей на 50 % в год. В предыдущие пять лет этот показатель достигал в среднем 65 %.

Илон Маск на указанном мероприятии высказался и по поводу перспектив развития бизнеса Tesla в Китае. Он подтвердил, что компания намеревается расширять своё предприятие в Шанхае. Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, и в долгосрочной перспективе компания намеревается здесь продавать от 25 до 30 % всех выпускаемых электромобилей. При этом глава Tesla осознаёт, что на китайском рынке компании приходится сталкиваться и с самой сильной конкуренцией.

Не удержался Маск и уже от традиционного обещания довести автопилот до уровня безопасности выше человеческой к концу текущего года. Он говорит это регулярно, просто год каждый раз получается разным. Любопытные комментарии были сделаны главой Tesla по поводу трудоёмкости подготовки к производству прототипов и серийных машин. Первые, по его словам, можно собрать силами ста человек за шесть месяцев. Чтобы наладить серийное производство машины, необходимо привлечь 10 тысяч человек сроком не менее чем на два года.