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Британская Orbex представила «зелёную» многоразовую ракету Prime для запуска малых спутников

Базирующаяся в Великобритании компания Orbex представила прототип экологически безопасной ракеты для вывода на орбиту малых спутников. Прототип многоразовой ракеты Prime, выполненный в масштабе 1:1, ожидает тестирования на новом космодроме Space Hub Sutherland на севере Шотландии.

Источник изображения: Orbex

Источник изображения: Orbex

Prime станет первой разработанной в Европе ракетой, предназначенной для вывода на орбиту малых спутников — дебютный полёт ожидается в ближайшие месяцы. Компания Orbex расположена всего в 160 км от пусковой площадки. Разработчики надеются, что грядущий пуск Prime будет первым вертикальным запуском с британской земли и состоится в этом году или начале следующего, в зависимости от прогресса в процессе сертификации, результатов тестирования и завершения работ в строящемся космопорту.

Ракета Prime сможет вывести на высоту до 1250 км спутники массой до 200 кг. 19-метровая конструкция будет использовать «возобновляемый биопропан», что позволит снизить выбросы на 90 % в сравнении с аналогичными ракетами, использующими ископаемое топливо.

Источник изображения: Orbex

Источник изображения: Orbex

Двухступенчатая ракета оснащена семью двигателями, напечатанными на 3D-принтере (шестью для первой ступени и одним для второй). По данным разработчиков, конструкция позволяет не оставлять космического мусора ни на орбите, ни в атмосфере.

Внешне Prime выглядит как обычная ракета. Тем не менее разработчики использовали низкоуглеродные виды топлива, полностью напечатанные на 3D-принтере двигатели, очень лёгкие топливные баки и новую технологию многоразового использования. В последние месяцы компания занимается тестированием «напечатанных» ракетных двигателей.

В Великобритании идёт серьёзная ракетная гонка — летом здесь планируется запуск проекта LauncherOne компании Virgin Orbit, проект стартует из аэропорта в Корнуолле. В отличие от ракет вертикального взлёта вроде Prime, Virgin Orbit использует для запуска самолёт-носитель для преодоления первого «слоя» земной атмосферы — это называется горизонтальным пуском.

В апреле началось строительство конкурирующего космопорта на Шетландских островах у северного побережья Шотландии. Контакты на запуск уже заключили компании вроде Lockheed Martin и Astra Space.

Источник изображения: Orbex

Источник изображения: Orbex

Orbex, получающая поддержку Европейского космического агентства (ESA) и двух крупнейших британских венчурных фондов BGF и Octopus Ventures, представила вторую ступень многоразовой Prime ещё в 2019 году. В своём заявлении компания утверждает, что Prime стала первой ракетой для запуска малых спутников, разработанной в Европе и достигшей такой стадии технической готовности.

Уже в 2019 году заключены контракты на вывод на орбиту спутников британского производителя SSTL, а также моделей швейцарского стартапа Astrocast. Более того, один из главных инвесторов Orbex — аэрокосмическая компания Elecnor Deimos Space, заранее приобрела 24 запуска Prime.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, окружающая среда, 3D-технологии,
Теги: orbex, prime, космос, ракета, великобритания
orbex, prime, космос, ракета, великобритания
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