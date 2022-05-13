Новая игра от авторов Genshin Impact оказалась постапокалиптическим аниме-боевиком

Китайская студия miHoYo, известная по условно-бесплатному ролевому экшену Genshin Impact, вслед за окончанием обратного отсчёта представила свой следующий проект — урбанистический фэнтезийный аниме-боевик Zenless Zone Zero.

События Zenless Zone Zero развернутся во время постапокалипсиса. Цивилизация была практически уничтожена сверхъестественным бедствием, из-за которого в мире появляются искажённые измерения (Hollows), где обитают монстры (Ethereal).

Игрокам достанется роль так называемых прокси — проводников в Hollows, которые удалось монетизировать и индустриализировать администрации последнего оставшегося человеческого города New Eridu.

Пользователям Zenless Zone Zero предстоит помогать посетителям Hollows побеждать врагов и достигать их целей. Вместе с отрядом колоритных персонажей игроки также смогут раскрыть тайны New Eridu.

Создатели Zenless Zone Zero обещают увлекательную историю, плавную и кинематографичную боевую систему, «футуристический визуальный стиль» и проработанных персонажей.

Кроме того, Zenless Zone Zero предложит возможность управлять различными героями во время сражений с Ethereal, чтобы применять заряженные умения и проводить QTE-комбо. В игре также будут роглайк-элементы.

На данном этапе Zenless Zone Zero подтверждена для ПК и смартфонов, тогда как дополнительные целевые платформы будут раскрыты позже. На официальном сайте доступна регистрация на закрытое бета-тестирование.