В новом финансовом отчёте Take-Two углядели указание на перенос мобильной версии сборника ремастеров GTA

Портал Video Games Chronicle (VGC) углядел в новом финансовом отчёте издательства Take-Two Interactive указание на возможный перенос мобильного релиза сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Напомним, с самого анонса и вплоть до недавнего времени появление Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на устройствах под управлением iOS и Android ожидалось в первой половине (то есть до конца июня) 2022 года.

Несмотря на близость обозначенного срока (истекает через полтора месяца), мобильная версия Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в отчёте Take-Two Interactive заявлена на текущий финансовый год (до апреля 2023-го).

Для сравнения: перенесённая на вторую половину текущего года ролевая тактика Marvel’s Midnight Suns в документе издательства значится с этими же сроками выхода. Мобильный же релиз сборника GTA, похоже, перенесли.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition дебютировала в ноябре 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Продажи сборника составляют около 10 млн копий.