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Корейские производители аккумуляторов готовятся построить сразу 11 заводов в США

США без промедлений приступают к реализации собственной программы «импортозамещения». Три крупнейших южнокорейских компании, занимающихся производством аккумуляторов для электромобилей, планируют построить 11 заводов по выпуску тяговых АКБ в США уже к 2026 году, в основном — в сотрудничестве с американскими производителями электромобилей.

Источник изображения: Ford

Источник изображения: Ford

Так, LG Energy Solution планирует построить к 2026 году шесть производственных баз в США. Среди корейских производителей аккумуляторов это наиболее активный игрок, постоянно ведущий экспансию своего производства.

LG Energy Solution уже организовала совместное с General Motors предприятие Ultium Cells — строительство завода с производственной мощностью на 35 ГВт∙ч или более уже начато в Огайо, а второго завода (35 ГВт∙ч или более) — в Теннесси. Третий завод (более 50 ГВт∙ч) должен начать массовое производство в Мичигане в 2025 году. План строительства ещё одного завода будет предметно обсуждаться в текущем году. Кроме того, компания занимается независимым строительством предприятия по выпуску цилиндрических АКБ в Аризоне и намерена расширить собственные производственные мощности в Мичигане.

SK On планирует построить в США четыре аккумуляторных завода. Компания уже строит предприятия общей производственной мощностью 129 ГВт∙ч в Кентукки и Теннесси. Совместный бизнес Blue Oval SK реализуется вместе с Ford, а работа должна начаться в 2025 году.

Кроме того, Sk On строит два собственных завода в Джорджии. Известно, что в этом же штате планирует построить завод по производству электромобилей компания Hyundai Motor Group, поэтому весьма вероятно сотрудничество данных бизнесов в этом штате.

Samsung SDI приняла решение создать совместный бизнес по производству тяговых АКБ вместе со Stellantis. Планируется начать выпуск ячеек для аккумуляторов в США в 2025 году. Когда строительство будет закончено, производственная мощность составит 23 ГВт∙ч. В будущем производство будет расширено до 40 ГВт∙ч.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: корея, сша, электромобиль, аккумуляторы
корея, сша, электромобиль, аккумуляторы
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