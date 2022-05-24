Стартап Lonestar Data Holdings намерен создать бекап земных знаний на Луне

Американский облачный провайдер Lonestar Data Holdings сообщил о намерении создать бекап космического масштаба. Компания хочет собрать наиболее важные земные данные и, на случай глобальной катастрофы, сохранить их для будущих поколений в сотнях тысяч километров от Земли — на Луне.

По данным стартапа, сведения должны будут храниться на лунных серверах. «Для меня немыслимо, что мы храним наши самые драгоценные активы, наши знания и данные на Земле, где мы взрываем бомбы и сжигаем вещи. Нам нужно поместить наши активы за пределами нашей планеты, где мы можем сохранить их в безопасности», — заявил глава Lonestar Кристофер Стотт (Christopher Stott).

Действительно, Луна является оптимальным местом для хранения информации на случай глобальной катастрофы. Находящийся на расстоянии более 384 000 км от Земли естественный спутник расположен достаточно близко, чтобы на него можно было отправиться со специальной миссией в случае сохранения цивилизации и достаточно далеко, чтобы защитить данные от земных рукотворных или нерукотворных катаклизмов. К тому же, разные страны активизировались на пути освоения Луны.

Одним из главных препятствий для Lonestar станет необходимость создавать оборудование, способное выдерживать огромные перепады температур, а также космическую и солнечную радиацию. В течение дня температура может колебаться в пределах сотен градусов. По мнению Стотта, выход имеется — роботы должны будут установить серверы в древних лавовых трубках под лунной поверхностью, которые, помимо прочего, можно использовать в качестве основы для подземных баз лунных колоний, защищающих их обитателей от многочисленных микрометеоритов и прочих внеземных угроз.

Как сообщает TechSpot, стартап рассчитывает провести первые программные тесты ещё до конца текущего года, а само оборудование должно отправиться на Луну уже в 2024 году.