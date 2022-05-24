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В PS Store появилось обновление ремейка Resident Evil 3 до PS5-версии, но оно пока не работает

Пользователь соцсети Twitter под псевдонимом BSAAEurope обратил внимание, что в консольном варианте цифрового магазина PlayStation Store на PS5 появилось упоминание улучшенной версии ремейка Resident Evil 3.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

О том, что обновлённая Resident Evil 3 (наряду с Resident Evil 7 и ремейком Resident Evil 2) появится на консолях нынешнего поколения, Capcom рассказала в начале марта. Релиз ожидается на протяжении текущего года.

По всей видимости, запуск как минимум улучшенной Resident Evil 3 не за горами: BSAAEurope доложил, что заметил в PS Store пометку об обновлении PS4-версии до издания для PS5. Апгрейд пока не работает.

Источник изображения: Twitter (BSAAEurope)

Источник изображения: Twitter (BSAAEurope)

Стоит отметить, что в начале апреля текущего года версия Resident Evil 3 для PS5, Xbox Series X и S получила возрастной рейтинг в Европе. Вероятно, релиз состоится в ближайшие месяцы.

Все три упомянутые Resident Evil на PS5, Xbox Series X и S предложат трассировку лучей, повышенную кадровую частоту, трёхмерный звук, поддержку особенностей DualSense (только PS5) и перенос сохранений с PS4 и Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil 3, capcom, экшен, хоррор
resident evil 3, capcom, экшен, хоррор
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