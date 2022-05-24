Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения

Разработчики военного шутера Battlefield 2042 из студии DICE в рамках специального видео рассказали, какие изменения и улучшения ждут игру в ближайшем будущем и, в частности, на протяжении первого контентного сезона.

Как стало известно, команда сосредоточилась на исправлении основных проблем Battlefield 2042. В частности, карты обещают сделать не такими пустыми: к старту первого сезона подоспеет обновлённая «Калейдоскоп».

Кроме того, планируют улучшить анимации, внешность и озвучение специалистов, внедрить более сдержанные предметы индивидуализации, а также продолжить работу над балансом и производительностью.

Что касается режимов, то, как и планировалось, количество участников в «Прорыве» сократят со 128 до 64, а в число основных режимов со стартом первого сезона вернут «Штурм» на 32 игрока.

Наконец, разработчики объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone — он оказался недостаточно популярным. Убирать его из игры не будут, равно как и снабжать новым контентом.

Первое сезонное обновление Battlefield 2042 принесёт с собой дополнительную карту, ещё одного специалиста, свежее оружие и гаджеты, боевой пропуск, а также ряд усовершенствований, исправлений и заплаток.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021 года на PC (Steam, Origin, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На запуске шутер попал под огонь критики за многочисленные технические проблемы и отсутствие функций из прошлых частей.