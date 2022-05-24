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Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения

Разработчики военного шутера Battlefield 2042 из студии DICE в рамках специального видео рассказали, какие изменения и улучшения ждут игру в ближайшем будущем и, в частности, на протяжении первого контентного сезона.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как стало известно, команда сосредоточилась на исправлении основных проблем Battlefield 2042. В частности, карты обещают сделать не такими пустыми: к старту первого сезона подоспеет обновлённая «Калейдоскоп».

Кроме того, планируют улучшить анимации, внешность и озвучение специалистов, внедрить более сдержанные предметы индивидуализации, а также продолжить работу над балансом и производительностью.

Что касается режимов, то, как и планировалось, количество участников в «Прорыве» сократят со 128 до 64, а в число основных режимов со стартом первого сезона вернут «Штурм» на 32 игрока.

Наконец, разработчики объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone — он оказался недостаточно популярным. Убирать его из игры не будут, равно как и снабжать новым контентом.

Изменения для карты «Возрождение» доберутся до игры только ко второму сезону

Изменения для карты «Возрождение» доберутся до игры только ко второму сезону

Первое сезонное обновление Battlefield 2042 принесёт с собой дополнительную карту, ещё одного специалиста, свежее оружие и гаджеты, боевой пропуск, а также ряд усовершенствований, исправлений и заплаток.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021 года на PC (Steam, Origin, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На запуске шутер попал под огонь критики за многочисленные технические проблемы и отсутствие функций из прошлых частей.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield 2042, dice, electronic arts, шутер
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