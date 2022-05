Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыли дату выхода, но игру так и не показали 3 ч.

Ролевой роглайк For The King в следующем году получит продолжение 4 ч.

Авторы стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum назвали точную дату релиза и выпустили новые скриншоты 4 ч.