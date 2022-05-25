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Walmart расширяет доставку беспилотниками на 4 млн домохозяйств США

Широко известная в США торговая сеть Walmart объявила о намерении расширить зону доставки своих товаров беспилотниками. В компании ожидают, что к концу года будут организованы доставки дронами в 34 городах в Аризоне, Арканзасе, Флориде, Техасе, Юте и Вирджинии. Сервис будет доступен в общей сложности для 4 млн домохозяйств — еще в ноябре прошлого года услуга предоставлялась только жителям одного города в Арканзасе.

Источник изображения: Walmart

Источник изображения: Walmart

В Walmart заявляют, что живущие в зоне досягаемости дронов смогут заказывать товары весом до 10 фунтов (порядка 4 кг) с 8 утра до 8 вечера. Каждая доставка обойдётся покупателям в $3,99, оператором беспилотников выступает компания DroneUp, одним из инвесторов которой является сама Walmart. После того, как торговая сеть получает заказ, сотрудники комплектуют его и размещают коробку в беспилотнике, после чего пилот направляет её к покупателю и сбрасывает на газон у дома.

По данным компании, в течение нескольких месяцев уже состоялись сотни доставок, а расширение бизнеса позволит осуществлять более миллиона доставок дронами ежегодно. Предполагалось, что люди будут пользоваться новым сервисом для экстренных покупок. Оказалось, что сервис очень наиболее популярен среди любителей продуктов быстрого приготовления.

Если планы по расширению бизнеса увенчаются успехом, Walmart станет безусловным лидером беспилотных авиадоставок в США. Хотя курьерские службы вроде FedEx и UPS тоже рассматривают схожие сервисы, дальше экспериментов дело пока не пошло. Alphabet владеет сервисом Wing, уже осуществившим сотни тысяч доставок по всему миру, но компания пока не анонсировала планов дальнейшей экспансии. Сеть Amazon работает над проектом авиадоставки годами, но пока так и не преуспела и неизвестно, когда начнёт предлагать собственные услуги. При этом в Amazon намерены реализовать другую схему, в которой вообще не предусмотрены операторы беспилотников, БПЛА будут управляться автономными системами. Это даёт некоторое преимущество в перспективе, поскольку Walmart с её «удалёнными» пилотами будет труднее масштабировать бизнес.

Система Walmart пока имеет некоторые ограничения. Как сообщает The Verge, в соответствии с законом доставки должны осуществляться в пределах прямой видимости от базы, поэтому в магазинах должны иметься высокие контрольные башни. Кроме того, радиус доставки составляет чуть более 2 км и, конечно, DroneUp по мере масштабирования сервиса придётся нанимать всё больше и больше операторов.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, Дроны и коптеры,
Теги: беспилотник, дрон, сша, walmart
беспилотник, дрон, сша, walmart
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