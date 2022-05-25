Начал работу российский магазин Android-приложений RuStore. Правда, пока в бета-версии

Компания VK объявила о запуске бета-версии магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Сервис создан при поддержке Минцифры России и призван составить альтернативу Play Маркету, который ввёл ряд ограничений против российских пользователей и разработчиков.

В настоящий момент в отечественном маркете RuStore размещены 167 программных продуктов для Android, рассортированных по 13 категориям — «Государственные», «Еда и напитки», «Здоровье и спорт», «Инструменты», «Медицина», «Новости», «Образование», «Объявления и услуги», «Покупки», «Развлечения», «Социальные», «Транспорт» и «Финансы». Имеется отдельный раздел с играми. В магазине представлены софтверные решения «Сбера», «Яндекса», VK, Минцифры России, «Ростелекома», МТС, Tele2, а также прочих компаний и организаций.

За безопасность опубликованных в RuStore приложений отвечают интегрированные средства защиты «Лаборатории Касперского» и VK, обеспечивающие сканирование загружаемого ПО на предмет наличия вредоносного кода. Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платёжная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

Для части разработчиков уже открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore.

«Инициатива создания RuStore исходит от бизнеса — и это самый правильный путь для запуска качественного и безопасного сервиса, удобного и для пользователей, и для разработчиков приложений. Работу над магазином возглавляет команда VK, которая в партнёрстве с другими IT-компаниями создаёт его как коммерческий проект, без государственного финансирования. Уверен, что, следуя чётко проработанному плану, команде удастся создать востребованный и конкурентный магазин приложений», — прокомментировал запуск маркета министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.