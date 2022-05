Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700

Новая статья: Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 9 ч.

Инсайдер: Sony останется главным партнёром Call of Duty на следующие три игры 11 ч.

Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II получит новую жизнь на Switch с вырезанным контентом 22 ч.