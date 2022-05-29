Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700

Японские автопроизводители в целом довольно равнодушны к электромобилям, если не считать вполне удачную экспансию Nissan Leaf на мировом рынке, но на внутреннем рынке Японии такой вид транспортных средств остаётся экзотикой. Nissan и Mitsubishi в рамках альянса попытаются переломить ситуацию, предложив японцам компактные электромобили стоимостью менее $15 700.

Привлекательной по местным меркам цены, разумеется, удастся достичь за счёт государственных субсидий, но этот фактор стимулирования спроса присутствует на многих зарубежных рынках. Nissan и Mitsubishi собираются летом этого года вывести на японский рынок так называемые «кей-кары», которые за счёт своих компактных габаритных размеров пользуются налоговыми льготами и высоким спросом в Японии. Впрочем, при оснащении подобных машин ДВС существенно ограничивались и объём двигателя вместе с мощностью, но при переходе на электротягу эти факторы вряд ли будут влиять на характеристики машин, хотя очевидно, что ради снижения массы и стоимости ёмкостью тяговой батареи придётся пожертвовать.

Сейчас на «кей-кары» приходится до 40 % первичного автомобильного рынка в Японии, поэтому Nissan и Mitsubishi со своими бюджетными электромобилями рассчитывают на некоторый успех. Понятно, что спрос будет определяться и наличием развитой зарядной инфраструктуры, поэтому миграция на электротягу не будет мгновенной. При этом рассчитывать на успех с электромобилями такого формата японские производители смогут только на домашнем рынке, ибо для экспансии за его пределы им придётся противостоять предложениям китайских конкурентов. Последние предлагают компактные электромобили по цене от $4500 до $7800, если говорить о продукции Great Wall или SAIC-GM-Wuling. С такими ценами выпускаемые в Японии компактные электромобили соперничать точно не смогут, но они хотя бы подтолкнут к электрификации домашний автопарк.