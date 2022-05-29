Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России

Русскоязычная версия Gotham Knights была отменена. Об этом рассказал The Happy Warrior со ссылкой на свой источник. По их информации, Warner Bros. Games решила отозвать продажу игры на территории РФ. Ранее пользователи Steam заметили, что русский перевод не указан в разделе поддержки языков.

К сожалению, ни субтитры, ни дубляж на русском не будут доступны даже в других регионах, которые используют русский язык. Российская версия сайта Gotham Knights теперь выдаёт ошибку 404, но её можно просмотреть через archive.org.



Gotham Knights разрабатывается студией WB Games Montreal и, в частности, креативным директором Патриком Реддингом (Patrick Redding), который ранее режиссировал Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction и Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox Series X/S. Версии для Xbox One и PlayStation 4 были отменены. Изначально релиз Gotham Knights планировался в 2021 году, но был передвинут на 2022-й. Известно, что игра не относится к серии Batman: Arkham, но её события разворачиваются после смерти Бэтмена. Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный Колпак возьмут на себя защиту Готэма.