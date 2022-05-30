Новая модификация сделает кооператив в Elden Ring бесшовным — бета-версия уже доступна

Мододел под псевдонимом LukeYui выложил в общий доступ бета-версию модификации Seamless Co-op, которая добавляет в ролевой экшен с открытым миром Elden Ring бесшовный кооператив.

Напомним, в видении FromSoftware совместное прохождение доступно в определённых локациях, прерывается после гибели хозяина сессии / победы над боссом и не предполагает вызов призрачного скакуна участниками.

Seamless Co-op позволяет все эти ограничения обойти. В компании с ещё тремя товарищами игроки могут свободно исследовать мир (в том числе раздельно друг от друга), ездить верхом и убивать боссов (прогресс засчитывается всем).

В случае смерти участники сессии возрождаются на последнем месте благодати (вспомогательные контрольные точки отключены), а при гибели во время битвы с боссом становятся наблюдателями.

Чтобы игра не становилась в кооперативе слишком простой, Seamless Co-op делает врагов сильнее, а на погибшего участника накладывает эффект гниения. Он снимается отдыхом у места благодати, что также обновляет состояние мира у всех в сессии.

Теоретически благодаря Seamless Co-op можно пройти с друзьями Elden Ring от обучения вплоть до финального босса за одну совместную сессию. На данном этапе, впрочем, в процесс могут вклиниться баги.

Elden Ring дебютировала 25 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету игрокам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов и стать новым правителем Элден.