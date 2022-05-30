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Новая модификация сделает кооператив в Elden Ring бесшовным — бета-версия уже доступна

Мододел под псевдонимом LukeYui выложил в общий доступ бета-версию модификации Seamless Co-op, которая добавляет в ролевой экшен с открытым миром Elden Ring бесшовный кооператив.

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Напомним, в видении FromSoftware совместное прохождение доступно в определённых локациях, прерывается после гибели хозяина сессии / победы над боссом и не предполагает вызов призрачного скакуна участниками.

Seamless Co-op позволяет все эти ограничения обойти. В компании с ещё тремя товарищами игроки могут свободно исследовать мир (в том числе раздельно друг от друга), ездить верхом и убивать боссов (прогресс засчитывается всем).

В случае смерти участники сессии возрождаются на последнем месте благодати (вспомогательные контрольные точки отключены), а при гибели во время битвы с боссом становятся наблюдателями.

Чтобы игра не становилась в кооперативе слишком простой, Seamless Co-op делает врагов сильнее, а на погибшего участника накладывает эффект гниения. Он снимается отдыхом у места благодати, что также обновляет состояние мира у всех в сессии.

Seamless Co-op функционирует без подключения к серверам FromSoftware: бан получить нельзя, но и вторжения работать не будут

Seamless Co-op функционирует без подключения к серверам FromSoftware: бан получить нельзя, но и вторжения работать не будут

Теоретически благодаря Seamless Co-op можно пройти с друзьями Elden Ring от обучения вплоть до финального босса за одну совместную сессию. На данном этапе, впрочем, в процесс могут вклиниться баги.

Elden Ring дебютировала 25 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету игрокам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов и стать новым правителем Элден.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: elden ring, fromsoftware, bandai namco entertainment, ролевой экшен, модификация
elden ring, fromsoftware, bandai namco entertainment, ролевой экшен, модификация
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