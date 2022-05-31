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VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне

Разработчики из польской Incuvo анонсировали точную дату выхода Steam-версии Green Hell VR — VR-адаптации популярного симулятора выживания Green Hell за авторством студии Creepy Jar.

Источник изображения: Incuvo

Источник изображения: Incuvo

Напомним, Green Hell VR планировалось выпустить до конца 2021 года, однако релиз перенесли на первый квартал 2022-го. На автономной гарнитуре Oculus Quest 2 игра в итоге вышла весной, а издание для Steam задерживалось.

Как стало известно, Green Hell VR поступит в продажу для Steam уже 9 июня текущего года. Стоимость издания не сообщается, но разработчики призывают добавлять проект в свой список желаемого.

События Green Hell и Green Hell VR разворачиваются в неизведанном уголке джунглей Амазонки — том самом «зелёном аду». От игроков требуется выжить и выбраться к людям, по пути не сломавшись под гнётом неизвестности.

Incuvo уверяет, что Green Hell VR — это не простой порт Green Hell, а оригинальная игра с повышенной интерактивностью окружения и другими изменениями. В 2023-м VR-адаптация появится на PlayStation VR.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Анонс, 3D-технологии,
Теги: green hell vr, incuvo, симулятор выживания, приключение, vr
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