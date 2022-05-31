В ноябре Epic Games проведёт первое крупное очное соревнование по Fortnite с 2019 года

Американский издатель и разработчик Epic Games у себя на официальном сайте объявил о планах на возвращение к очному формату киберспортивных мероприятий по условно-бесплатной королевской битве Fortnite.

Как стало известно, 12 и 13 ноября текущего года в американском городе Роли (штат Северная Каролина) пройдёт закрытый мини-чемпионат FNCS Invitational 2022 (Fortnite Champion Series Invitational 2022).

На соревнование пригласят лучших участников мини-чемпионата со всего мира для борьбы за свою долю от общего приза в $1 млн. Подробностями состязания поделятся в ближайшие месяцы.

Организаторы допускают, что могут перенести соревнование или отказаться от выбранного формата его проведения в случае изменения эпидемиологической обстановки, региональных законов или рекомендаций.

Напомним, до недавнего времени последним крупным очным соревнованием по Fortnite оставался Fortnite World Cup 2019. В 2020 году мир сотрясла пандемия COVID-19, из-за которой многие мероприятия пришлось перенести в онлайн.